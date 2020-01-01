تقارير: الأهلي يقدم عرضًا كبيرًا لضم نجم طرابزون التركي

هل ينجح الأهلي في ضم المهاجم الغاني؟

أكدت تقارير صحفية، على أن النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، بدأت في التحرك، من اجل التعاقد مع أحد نجوم فريق نادي طرابزون التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة "يني أكيت" التركية، إلى أن إدارة الأهلي تقدمت بعرضًا جنونيًا لنادي طرابزون سبور التركي، للحصول على خدمات الغاني كاليب إكوبان، مهاجم الفريق.

الأهلي قدم عرضًا وصل إلى 10 ملايين يورو، من أجل الحصول على خدمات إكوبان بداية من الموسم الجديد، لتدعيم صفوف الراقي استعدادًا للموسم المقبل.

المزيد من الفرق

وتحرك الأهلي بعد طلب من المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق، بعد تألق إكوبان مؤخرًا رفقة فريقه.

مشجع الاتحاد تحول إلى مدرب وقاد فريقه لحصد الدوري أمام الأهلي

وانتقل الغاني كاليب إكوبان إلى صفوف طرابزون التركي، خلال شهر يوليو 2019، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، بعقد يمتد إلى يونيو 2022.

ويسعى الأهلي بقيادة الصربي ميلويفيتش تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، استعدادًا للموسم المقبل، من أجل المنافسة على كل الألقاب.