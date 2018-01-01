تقارير - الأهلي يقترب من حسم صفقة لاعب وسط إنبي

الأهلي يسعى لتدعيم خط وسطه في يناير

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن النادي الأهلي المصري اقترب من ضم لاعب وسط فريق إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى الأهلي لتدعيم خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد الإصابات التي ضربت صفوفه بالمباريات الأخيرة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الأهلي اقترب من ضم حمدي فتحي لاعب وسط إنبي في يناير المقبل. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأشارت التقارير أن الأهلي اقترب من التوصل لاتفاق مع الفريق البترولي في الأيام المقبلة لإتمام الصفقة بمقابل مادي بالإضافة إلى انتقال بعض اللاعبين من الأهلي لإنبي.

وأوضحت الصحف المصرية أن من المحتمل أن يصل المقابل المادي لانتقال حمدي فتحي للأهلي إلى 20 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة 3 لاعبين لإنبي.

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ومن المحتمل أن يكون كلًا من باسم علي وعمرو بركات الأقرب للدخول في الصفقة التبادلية، لتسهيل انتقال فتحي للأهلي.