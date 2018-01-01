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معاناة الاتحاد تستمر بأرقام كارثية أمام النصر

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الاتحاد يعاني هذا الموسم حيث لم يحقق الفوز إلا مرتين فقط حتى الآن

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

واصل الاتحاد، السقوط وتحقيق الأرقام السلبية، هذا الموسم، عقب الخسارة من النصر، في إطار مباريات الجولة الـ 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر العميد، بهدفين لهدف مساء أمس السبت، حيث سجل عبد الرزاق حمد الله ثنائية النصر، بينما سجل فهد المولد هدف الاتحاد الوحيد.

واستمرت معاناة الاتحاد أمام النصر، حيث لم يتذوق العميد طعم الفوز على العالمي منذ 12 مباراة على التوالي في الدوري، حيث كان آخر فوز للاتحاد في أغسطس 2012.

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وشهدت المباراة احتساب ركلتي جزاء لصالح النصر، ليتسبب مدافعو الاتحاد في الركلة السابعة عليهم هذا الموسم، بينما لم يحصل لاعبوه على أي ركلة منذ بداية الموسم.

وجاءت بعض الأرقام السارة لمشجعي العميد، حيث واصل المولد تألقه وسجل في المباراة الثالثة على التوالي، منذ ديسمبر 2016.

الاتحاد - النصر

وواصل اللاعب ذاته التألق في الموسم الحالي، حيث سجل سبعة أهداف وصنع هدفاً في 11 لقاء لعبها مع العميد.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يتذيل جدول ترتيب المسابقة، بالتساوي مع أحد بست نقاط لكل منهما.

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