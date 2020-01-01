تقارير - أرتور غاضب من برشلونة ويرفض إكمال الموسم

الأمر بات أقرب من أي وقت مضى..

البرازيلي أرتور غاضب من برشلونة ويرفض إكمال الموسم مع الفريق الكتالوني.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم البرازيلي أرتور ميلو يرفض أن يكمل الموسم رفقة فريق برشلونة، بعد أن فرط الفريق في خدماته لصالح يوفنتوس.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والتي أكدت أن اللاعب مستاء من طريقة تعامل النادي معه في الأسابيع الأخيرة.

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وكان برشلونة قد استخدم سياسة معينة في تعامله مع أرتور جعلت اللاعب يوافق على الرحيل ليوفنتوس، بعدما انتقده المدرب بشكل علني.

الصفقة تقترب.. تحديد موعد الكشف الطبي لأرتور وبيانيتش

27 يونيو

كشفت مصادر خاصة لجول أن صفقة انضمام أرتور إلى يوفنتوس مقابل انضمام ميراليم بيانيتش إلى برشلونة باتت مسألة وقت ويُعلن عنها بصورة رسمية.

ومن المقرر أن يدفع يوفنتوس 10 ملايين يورو بالإضافة إلى بيانيتش من أجل تحقيق رغبة ماوريتسيو ساري الكبرى بدعم منتصف الملعب بأرتور.

وبحسب مصادر جول فإن الناديين قد قررا إقامة الفحص الطبي للاعبين مساء الغد الأحد في مدينة تورينو، ليتم بعدها بساعات الإعلان بصورة رسمية عن الصفقة.

الصفقة لها قيمة اقتصادية لبرشلونة، فإنهاء الأمور قبل 30 يونيو سيسمح بإدراج القيمة المالية في الميزانية مما سيجعلها تُغلق بصورة أقل ضررًا مما كانت عليه.

أرتور البالغ من العمر 24 عامًا كان يود البقاء في برشلونة، لكن نتيجة للراتب الضخم الذي عُرِض عليه مع تمسك إدارة اليوفي بضمه قام بتغيير رأيه.

الجدير بالذكر أن كيكي سيتيين، المدير الفني لبرشلونة، قد أعلن في مؤتمره الصحفي الأخير رحيل أرتور وأنه مثل أي لاعب قد يغادر ناديه.

كما تجدر الإشارة إلى أن داني ألفيش قد لعب دورًا محوريًا في هذه الصفقة بعدما أكد لأرتور أن الأوضاع في مدينة تورينو ستلقى إعجابه، ما ساهم في تقليل قلقه واتخاذه القرار النهائي بالمغادرة إلى أليانز ستاديوم.