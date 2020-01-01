سيتيين: أرتور أخفق، وريال مدريد سيسقط

كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة يؤكد أن لاعبه أرتور لا يزال هامًا بالنسبة له، ويتحدث عن التنافس مع ريال مدريد.

أكد كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة على أهمية اللاعب أرتور ميلو نجم وسط الملعب المرتبط بيوفنتوس في الساعات الأخيرة.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق المقبلة أمام نظيره سيلتا فيجو، وتطرق خلالها للحديث عن التنافس مع ريال مدريد المتصدر الحالي.

وقال سيتيين: "النادي لم يتواصل معي بشأن رحيل أرتور عن الفريق، هذا الموقف ليس بالطبيعي، لكنه ليس أول لاعب يأتي هنا بالكثير من التوقعات ولا يصل لها".

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وأضاف: "في السابق كان إرنستو فالفيردي يطلب منه الحصول على الكرة والحفاظ عليها، الآن نريد منه أن يلعبها بشكل أسرع".

وأكمل: "هو لاعب هام بالنسبة لنا كبقية الفريق، سيتدرب معنا ويسافر ومن الممكن أن يشارك بالغد، ولدي الثقة أنه سيقدم أفضل ما لديه".

وأردف عن التنافس مع ريال مدريد: "لدي ثقة أن ريال مدريد سيسقط، لكن كلا الفريقين يمكنهما أن يقعا في أي مباراة، اللقب سيتم تحديد مصيره في آخر جولة فقط".

وأنهى تصريحاته حول اللاعب الشاب الذي تألق في آخر مباراة ريكي بويج: "هو يمر بلحظات رائعة ويتأقلم بشكل جيد على ما نطلبه منه".

جدير بالذكر أن برشلونة يحل ثانيًا في الوقت الحالي بجدول ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد بفارق المواجهات المباشرة.