تفوق على نسخة الإنجليز .. هل يستحق بيريرا الغضب الهلالي؟

من الأفضل ماتيوس وست بروميتش أم بيريرا الهلال؟

من احتفال صاخب بالتعاقد معه، إلى غضب كبير ضده ومطالبات برحيله، هذا هو حال البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب نادي الهلال، الذي يقدم موسمًا لم يرض نسبة كبيرة من جماهير الزعيم، إن لم يكن كل الجماهير الزرقاء!

بعد أن فشلت إدارة الهلال في التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، دخلت في صفقة بيريرا بكل قوتها، من أجل تعويض هذا الإخفاق، وذلك بالتعاقد مع لاعب تألق بشكل لافت بالدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق وست بروميتش ألبيون.

ولكن مقارنة بيريرا بتاليسكا لم تكن في كفة لاعب الهلال، لأن أندرسون يقدم أداءً مقنعًا ومستوى رائع، جعله ينافس على صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، وعلى الجانب الآخر ماتيوس لم يسجل سوى هدفين فقط.

إذا قمنا برصد أرقام بيريرا في الموسم الماضي 2020-2021 بالدوري الإنجليزي، وقارناها بأرقام بيريرا مع نادي الهلال في موسم 2021-2022 هل سنجد اختلافًا كبيرًا؟ هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية..

ماذا قدم بيريرا مع وست بروميتش بالدوري الإنجليزي 2020-2021؟

الحقيقة أن بيريرا قدم مستوى رائع جدًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق وست بروميتش قبل هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، وكان هو نجم الفريق الأول وقتها.

ماتيوس كان هداف الفريق الأول، وكان أكثر من سجل لفريقه وست بروميتش ألبيون، ليكون هو الأفضل، ويتصارع عليه العديد من الأندية التي كانت ترغب في ضمه. بيريرا لعب مع وست بروميتش بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي 33 مباراة، بواقع 2581 دقيقة، سجل فيهم 11 هدفًا، وصنع 6 أهداف بمعدل 0.3 هدفًا في المباراة الواحدة، ليساهم في تسجيل 17 هدفًا.

مرر ماتيوس مع وست بروميتش 54 تمريرة صنع منها فرصًا لتسجيل الأهداف، وتسبب في الحصول على ركلة جزاء واحدة ووقع في التسلل 13 مرة.

دفاعيًا؛ حصل بيريرا فاز في 15 تدخلًا، بنسبة نجاح وصلت إلى 57.5، وأخرج الكرة من منطقة الجزاء 14 مرة، واعترض الهجمات 29 مرة.

النجم البرازيلي مرر الكرة بشكل صحيح 748 مرة، بنسبة نجاح وصلت إلى 79.6%، وحصل على 52 خطأ وارتكب 34 خطأ، وحصل على إنذارين وكارت أحمر وحيد.

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ماذا قدم بيريرا بالدوري السعودي مع الهلال موسم 2021-2022؟

توقع جماهير نادي الهلال والفرق المنافسة له، بأن يقدم ماتيوس بيريرا مستوى خارق، لأنه جاء كنجم كبير من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

واصطدم الجميع بتقديم ماتيوس أداءً متواضعًا، ولم يقدم المستوى الذي كان مأمولًا، ليتحول هذا حماس الجماهيري إلى غضب ضده، والبعض طالب إدارة الهلال بالتخلص منه سريعًا. بيريرا لعب مع الهلال بالدوري السعودي الموسم الحالي 21 مباراة بواقع 1375 دقيقة، لم يسجل سوى هدفين فقط، بنسبة 0.09 هدفًا في المباراة الواحد، ولكنه صنع 11 هدفًا لزملائه بالفريق، ليساهم في تسجيل 13 هدفًا.

ومرر ماتيوس بيريرا 33 كرة ساهمت في صناعة فرصًا للتسجيل، ووقع في التسلل 3 مرات فقط، وأرسل 8 عرضيات بشكل صحيحة، بنسبة نجاح 38.1%.

وعلى المستوى الدفاعي، فاز بيريرا في 9 تدخلات بنسبة نجاح 60%، وأخرج الكرة من منطقة الجزاء 3 مرات، وشارك في 5 اعتراضات للهجمات.

ماتيوس مرر الكرة بشكل صحيح في 828 مرة، بنسبة نجاح وصلت إلى 85%، وحصل على 47 خطأ وارتكب 30 خطأ، وحصل على 8 كروت صفراء.

لماذا كل هذا الغضب من جمهور الهلال؟

إذا قمنا بالمقارنة بما قدمه بيريرا مع وست بروميتش بالدوري الإنجليزي "البطولة الأقوى على مستوى العالم خلال الوقت الحالي"، وما قدمه مع نادي الهلال بالدوري السعودي، سنجد أن الفرق ليس كثيرًا.

بل بالعكس سنجد أن بيريرا نسخة الهلال تفوق على نسخة وست بروميتش رقميًا، حيث ساهم مع وست بروميتش في تسجيل 17 هدفًا "تسجيلًا وصناعة"، لتكون النسبة التهديفية هي 0.5 هدفًا في المباراة الواحدة.

وأما مع الهلال، ماتيوس ساهم في تسجيل 13 هدفًا "تسجيلًا وصناعة"، بنسبة وصلت إلى 0.6 هدفًا في المباراة الواحدة، لنجد أن إنتاجه مع الزعيم أفضل مما كان عليه مع وست بروميتش.

أصبح الآن صناعة الأهداف لا تقل أهمية عن تسجيلها، وبالتالي فإن اللاعب البرازيلي لم يقصر في الإنتاج مع الهلال على المستوى التهديفي.

محمد نور 🗣



"محمد الشلهوب يستطيع أن يحقق أرقام بيريرا"



"الشلهوب قادر على كسر أرقام البرازيلي إذا شارك في آخر 10 دقائق من كل مباراة". 👀pic.twitter.com/KkXWEwhB3K — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) May 30, 2022

ولكن على المستوى الفني، بالتأكيد هناك غضب من جانب الجماهير بسبب مستوى بيريرا، ولكن يجب أن لا ننسى أن الهلال مر بالعديد من الأزمات الجماعية.

ماتيوس بيريرا لاعب كبير، وانضم لنادٍ عظيم، وهذه هي ضربية انتقاله في صفقة قياسية كلفت خزينة الزعيم مبلغًا باهظًا، فالضغط الهائل على اللاعب والمطالبة بتقديم مستوى خارق هو الذي تسبب في هبوط مستوى اللاعب بعض الشيء.

الأمر الأكيد هو أن رحيله عن الهلال ستكون خسارة للفريق الأزرق، ويجب الصبر عليه ومنحه أكثر من فرصة لكي يقدم كل ما لديه، بمعنى أن محاسبته لا يجب أن تكون بالقطعة، بل بعد أن يحصل على فرصته كاملة.