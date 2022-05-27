فيديو | رد فعل مفاجئ .. مشجع نصراوي لبيريرا: تاليسكا الأفضل

موقف استفزازي لنجم الهلال

منذ أن انضم الثنائي البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الهلال، وأندرسون تاليسكا لاعب النصر إلى الدوري السعودي للمحترفين، ودائمًا ما يكون هناك مقارنة بين الثنائي من جانب جمهوري الزعيم والعالمي.

جماهير نادي النصر ترى أن تاليسكا هو الأفضل في الدوري السعودي للمحترفين، بينما ترى جماهير الهلال أن بيريرا يمتلك إمكانيات أفضل منه.

أحد مشجعي نادي النصر، نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جمعه مع بيريرا في أحد الأماكن، حيث أقنعه بالتقاط صورة تذكارية معه.

المشجع النصراوي التقط الصورة، وبعد الانتهاء قام بتوجيه جملة إلى بيريرا قائلًا: "تاليسكا هو الأفضل".

لاعب الهلال نظر باستغراب ثم اكتفى بالابتسامة فقط ورحل بعيدًا عن المشجع، بينما ظل المشجع النصراوي يضحك بعد ما قاله لماتيوس بيريرا.

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- ردة فعل لاعب الهلال مع مشجع عندما اخبره ان الكايد تاليسكا هو الافضل 🤣💛 . pic.twitter.com/s00MQ6asSi — عالم النصر 🇸🇦 (@NFC1World) May 26, 2022

ويقدم بيريرا مستوى مذبذب مع فريق نادي الهلال خلال الموسم الحالي، ما بين التألق وتقديم مستوى متواضع للغاية، مما دفع نسبة من جماهير الزعيم تطالب برحيله.

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وانضم ماتيوس لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021، قادمًا من نادي وست بروميتش الإنجليزي، في صفقة قياسية بلغت 17.5 مليون جنيه استرليني.