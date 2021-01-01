تفسير ظاهرة إغماءات بافيتمبي جوميس المتكررة

جوميس أثار القلق بين جماهير الهلال بسبب تكرار حالات الإغماء

شهدت الدقائق الأولى من مباراة الهلال أمام القادسية، تعرض الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم الزعيم للإغماء، في واقعة ليست بالجديدة على اللاعب، ليثير القلق بين جماهير ناديه.

مباراة الهلال والقادسية التي أقيمت بالجولة 24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، شهدت سقوط جوميس بشكل مفاجئ، دون التحام مع لاعبي الخصم، وهو ما أثار قلق الجماهير وزملائه اللاعبين.

وتدخل الجهاز الطبي لنادي الهلال، ونجحوا في إفاقة جوميس من حالة الإغماء التي تعرض لها، أثناء وقوفه في منتصف الملعب، ليستعيد وعيه ويستكمل المباراة بشكل طبيعي.

تلك الواقعة تكررت مع جوميس مع العديد من الأندية التي لعب لها، بالإضافة إلى منتخب فرنسا، ليتعرض لها مع الهلال للمرة الثالثة هذا الموسم.

وخلال مباراتي الأهلي التي أقيمت خلال شهر أغسطس 2020، والاتفاق فبراير الماضي، تعرض جوميس للإغماء، ولم يتمكن من إكمال المباراة، حيث أكد بعدها خلال تصريحات تليفزيونية، على أنه عانى من ضيق في التنفس.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ما يتعرض له جوميس من حالات الإغماء، تم تشخيصه بالإغماء الوعائي المبهمي، أو الإغماء الشائع أو الإغماء القلبي العصبي، وهو واحدًا من أكثر الأسباب شيوعًا للإغماء، وهي حالة ينعدم بها التوازن، وبعد انتهاء نوبة الإغماء، يشعر المصاب بالإعياء، ولكنه يكون في كامل وعيه.

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يذكر أن الهلال حقق الفوز على القادسية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، لينفرد الزعيم بصدارة الدوري السعودي للمحترفين، بفارق 3 نقاط عن الشباب الوصيف.