جوميس وحمدالله.. من صاحب عدد الأهداف الأكثر في الدوري السعودي؟

في هذا التقرير نقارن بين عدد الأهداف التي أحرزها بافيتيمبي جوميس مع الهلال، وعدد الأهداف التي أحرزها عبد الرزاق حمدالله مع النصر في الدوري السعودي..

في السنوات الأخيرة، تحولت أنظار الجماهير السعودية والعربية إلى التنافس الدائم بين بافيتيمبي جوميس، مهاجم الهلال، ونظيره عبد الرزاق حمدالله، مهاجم النصر، سواءً على المستوى المحلي أو المستوى القاري، فيما يتعلق بالأهداف والتأثير على عملاقي الرياض وكرة القدم السعودية.

لم يدخر الثنائي جهدًا على مدار آخر ثلاثة مواسم في الإبداع والتأثير مع قطبي الكرة السعودية، فقدما مستويات جعلت جماهير الهلال والنصر تهيم بهما، وكثرت المقارنة بينهما من الناحية الرقمية ومن ناحية القدرات، وكيف أثريا دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وغيّرا التفكير في مركز المهاجم تغييرًا تامًا.

التنافس بين الثنائي والنابع في الأساس من التنافس الأزلي بين النصر والهلال كان مثيرًا في السنوات الماضية، ولا يزال حتى الآن يحظى باهتمام الصحافة والجماهير، فالجميع يترقب جولة تلو الأخرى في الدوري السعودي من منهما سيحرز الأهداف ويكون على صدارة ترتيب الهدافين، وامتد الأمر بينهما حتى للتنافس في دوري أبطال آسيا.

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لكن، ماذا تقول الأرقام حيال ذلك؟ من تنصفه الإحصائيات على حساب الآخر؟ في الواقع، هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير عندما نستعرض سويًا عدد الأهداف التي سجّلها كل منهما ولكن على صعيد الدوري السعودي فقط.

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كم عدد أهداف بافيتيمبي جوميس مع الهلال في الدوري السعودي؟

وصل بافيتيمبي جوميس إلى جدران الهلال في صيف 2018 قادمًا من جلطة سراي التركي نظير 6 ملايين يورو، وبعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى فريق بيراميدز المصري قبلها.

موسمان فقط كانا كافيان للاعب الفرنسي لكي يُبرهن على قدراته في الدوري السعودي، حيث تمكن من إحراز عدد مهول من الأهداف قياسًا بعدد المباريات، وصار كابوسًا لدفاعات كل الأندية بلا استثناء.

صاحب الـ35 عامًا اشتُهر بالاحتفال على طريقة الأسد بعد كل هدف يحرزه، وبالفعل كان جوميس بمثابة الأسد من الناحية التهديفية، وهذا ما تظهره الإحصائيات بصورة واضحة.

في موسمه الأول، خاض جوميس 30 مباراة بالدوري السعودي، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 5 آخرين، لكن جهوده وقتها لم تكن كافية للموج الأزرق لتحقيق بطولة الدوري، فحقق النصر آنذاك اللقب في الجولات الأخيرة.

الموسم الثاني ورغم أزمة كورونا وتوقف النشاط، لم يتوقف جوميس عن التهديف، حيث خاض 29 مباراة بالدوري السعودي سجل خلالها 27 هدفًا وقاد الزعيم لاسترداد درع البطولة مرة أخرى.

الآن يعيش جوميس موسمه الثالث، وقد أحرز في 12 مباراة خاضها حتى الآن 6 أهداف بعد مرور 13 جولة فقط من الدوري، سجل لا يبدو مثاليًا هذه المرة، لكن يتوقع أن يزداد كثيرًا في الفترة المقبلة.

هكذا، يُصبح إجمالي ما سجله الفرنسي بقميص الهلال على صعيد الدوري السعودي هو 54 هدفًا، مع صناعته لـ13 هدفًا آخرين.

الموسم المباريات الأهداف 2018 - 2019 30 21 2019 - 2020 29 27 2020 - 2021 12 6 الإجمالي 71 54

كم عدد أهداف عبد الرزاق حمدالله مع النصر في الدوري السعودي؟

في نفس الصيف الذي وصل فيه جوميس إلى الهلال، وصل عبد الرزاق حمدالله إلى النصر قادمًا من الريان القطري، نظير ما قُدر بـ6 ملايين يورو أيضًا.

المستويات التي قدمها المهاجم المغربي كان مفاجئة حقًا بالنظر إلى أن تجربته لم تكن الأفضل في الدوري القطري، ففي فترة قصيرة جدًا جذب الأنظار إليه بصورة كبيرة وصار من نجوم الصف الأول في العالمي وكذلك في الدوري ككل.

صاحب الـ30 عامًا وصل حد تألقه إلى ربطه بالعديد من الأندية الكبرى في قارة أوروبا وفي مقدمتها توتنهام عند إصابة مهاجم هاري كين، أمر يوضح كيف تألق بالقميص الأصفر على مدار آخر موسمين ونصف.

الموسم الأول لحمدالله بقميص النصر سجّل فيه على صعيد الدوري السعودي 34 هدفًا في 26 مباراة خاضها، مع صناعته لتسعة أهداف آخرين، ليُنصب بذلك هدافًا للبطولة في ذلك الموسم ويقود فريقه لتحقيق الدرع.

الموسم الثاني وفي ظل الكورونا لم تقل قدرات المغربي أبدًا، بل أحرز 29 هدفًا في 27 مباراة وواصل هيمنته على لقب الهداف، وإن كان النصر آنذاك لم يُحقق درع الدوري وخسره للغريم الأزلي الهلال.

أما الموسم الحالي فيمكن عنونته بموسم "الأزمات" بالنسبة لحمدالله، فبدأ باختلاف بينه وبين المدرب المُقال روي فيتوريا، مع إهداره لعدد من ركلات الجزاء وتراجع للمستوى وخلافات مع الإدارة، ليكون ما أحرزه حتى الآن هدفًا يتيمًا في خمس مشاركات فقط.

هكذا، يُصبح إجمالي ما سجله عبد الرزاق حمدالله بقميص النصر على صعيد الدوري السعودي هو 64 هدفًا، مع صناعته لـ13 هدفًا آخرين.

الموسم المباريات الأهداف 2018 - 2019 26 34 2019 - 2020 27 29 2020 - 2021 5 1 الإجمالي 58 64

جوميس وحمدالله.. من الأكثر تسجيلًا في الدوري السعودي؟

رغم وصولهما في نفس التوقيت وخوضهما حتى الآن موسمين ونصف تقريبًا، يظهر التفوق واضحًا لعبد الرزاق حمدالله بإحرازه 64 هدفًا في مقابل 54 فقط لبافيتيمبي جوميس.

للمصادفة، يتساوى الثنائي في عدد التمريرات الحاسمة، إذ صنع كلاهما 13 هدفًا لزملائه.

ووجبت الإشارة في النهاية إلى أن جوميس خاض عددًا من المباريات أكثر من التي لعبها حمدالله، فالفرنسي ارتدى قميص الهلال في 71 مباراة، في مقابل 58 مباراة فقط للمغربي.

هكذا، يصبح من الواضح أن حمدالله يتفوق على جوميس من ناحية التسجيل، وكذلك من ناحية متوسط الأهداف في المباراة الواحدة قياسًا بأنه لعب مباريات أقل على مدار الثلاثة مواسم الأخيرة.