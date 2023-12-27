تفاصيل أكثر عن دوري السوبرليج الأوروبي.. أصحاب القرار وآليات إنفاق الميزانية

المزيد عن المشروع الذي يهز كرة القدم الأوروبية

منذ حصول مشروع دوري السوبرليج الأوروبي على الاعتماد القانوني من محكمة العدل الأوروبية بشأن إمكانية إقامة البطولة دون الرجوع لتراتبية الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، والكل يتسابق لمعرفة تفاصيل تلك البطولة من كل النواحي.

أهم البنود التي تمت إماطة اللثام عنها، هو الغطاء المادي الذي ستبدأ به المسابقة، وهو ما أوضح أن الصناديق الأوروبية والأمريكية المساهمة بالمشروع ضخت إليه 15 مليار يورو يتم بها عمل البطولة بشكل مبدئي بتغطية كاملة لأول 3 مواسم.

15 مليار يورو.. السوبرليج يتحدى: سننجح فيما فشل فيه اليويفا!

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من المرجح أيضًا ألا تقام البطولة في 2024-2025، وأن تكون انطلاقتها في الخامس من سبتمبر 2025 الموعد الأكثر ترجيحًا لإقامتها.

تفاصيل المليارات الخمسة عشر ستكون على النحو الآتي:-

5 مليارات يورو بشكل سنوي لأول 3 مواسم

4.6 مليار يورو يتم توزيعها على الأندية المشاركة

400 مليون يورو لمنظمة البطولة وتحسين نظام كرة القدم وتجربة المشجعين والأندية التي لا تشارك في البطولة

من الواضح أن المسؤولين عن السوبرليج، لم يعودوا بعد كلًا من فلورنتينو بيريز وجوان لابورتا رئيسي ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب، الأولوية الآن لشركة A22 Sports Management والرئيس التنفيذي، الألماني بيرند ريتشارت، صاحب الخبرة الكبيرة في التسويق الرياضي