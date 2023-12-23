15 مليار يورو.. السوبرليج يتحدى: سننجح فيما فشل فيه اليويفا!

توفر الصناديق الأمريكية والأوروبية 5 مليارات سنويا!

تلقت بطولة السوبرليج الجديدة دفعة مالية قوية، بعد قرار محكمة العدالة الأوروبية الذي انتصر للمشروع في مواجهة "اليويفا" و"الفيفا".

محكمة العدل أقرت بأن الاتحاد الأوروبي لا يحق له معاقبة الأندية المؤسسة والداعمة لفكرة السوبرليج، ما يفتح الطريق لوضع الأسس والمبادئ الرئيسية للبطولة.

وقال الصحفي الإسباني خورخي كالابريس، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "يمتلك السوبرليج 15 مليار يورو من أجل إطلاق المسابقة وتغطية أول 3 سنوات من المشروع".

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وأضاف: "توفر الصناديق الأمريكية والأوروبية 5 مليارات يورو سنويا. هذا الرقم يضمن الوعد الذي لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من الوفاء به للأندية في دوري أبطال أوروبا".

وسوف تتألف المسابقة من 64 ناديًا يتم تقسيمهم على 3 مستويات، وتعتمد المشاركة فيها على الجدارة الرياضية مع عدم وجود أعضاء دائمين، وينطبق الأمر على نسخة السيدات من المشروع.