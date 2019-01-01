تفاصيل إلقاء الشرطة المصرية القبض على حمدي النقاز

التونسي كان في طريقه لمران الزمالك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ألقت قوات الشرطة المصرية أمس الأربعاء، القبض على التونسي حمدي النقاز؛ لاعب الزمالك، خلال توجهه إلى مران الفريق.

التونسي كان في طريقه إلى المران، للاستعداد لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

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وكشفت عدد من التقارير المصرية أن النقاز كان يقود سيارة دون لوحات معدنية، مما دفع أحد الكمائن لإيقافه واقتياده لقسم أول زايد.

التقارير أوضحت أن اللاعب قام بالاتصال هاتفيًا برئيس القلعة البيضاء، الذي تدخل على الفور وحل الأزمة، ليغادر اللاعب القسم ويشارك في المران بشكل طبيعي.

يذكر أن الفارس الأبيض يستعد للسفر اليوم الخميس إلى المغرب لملاقاة الفريق البركاني في 19 من مايو الجاري بنهائي البطولة الأفريقية، على أن يقام الإياب في مصر بـ26 من الشهر نفسه.