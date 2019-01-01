لاعب نهضة بركان: نعرف الزمالك جيدًا والخطأ ممنوع

من سيفوز بلقب الكونفدرالية؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عبد الصمد لمباركي، لاعب فريق نهضة بركان المغربي، على أن فريقه يمتلك المقاومات التي تسمح له بالفوز بلقب الكونفدرالية الإفريقية، على حساب الزمالك.

نهضة بركان سيستضيف الزمالك مساء يوم الأحد المقبل، بذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بالمغرب.

لمباركي قال خلال تصريحات لصحيفة "المغرب اليوم": "نهضة بركان سيبحث عن الفوز، وذلك لأنه يدرك جيدًا أن مباراة الإياب ستكون صعبة في ظل إقامة اللقاء على ملعب الزمالك".

"إذا فاز الزمالك بالكونفدرالية سيفوز بالدوري.. والعكس صحيح".. ما رأيك بالعبارة السابقة ✍️ — جول مصر (@goaleg) May 15, 2019

لاعب نهضة بركان تابع: "في مثل تلك المواجهات الحاسمة، الخطأ أمر ممنوع، خاصة وأنها المرة الأولى التي يصل فيها نهضة بركان إلى النهائي القاري".

عبد الصمد لمباركي أردف: "الزمالك نعرفه جيدًا، وتابعنا الفترة الماضية عددًا من مبارياته، للوقوف على نقاط قوته وضعفه، تحضيرًا لمباراتي الذهاب والإياب".

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الزمالك يتستضيف نهضة بركان يوم الأحد 26 مايو الجاري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، الذي سيقام في مصر.