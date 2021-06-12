تفاديًا لألاعيب باريس سان جيرمان، برشلونة يرفع عرضه لديباي!

نادي برشلونة لا يريد تكرار سيناريو جورجينيو فاينالدوم!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل جديدة تخص عرض برشلونة لضم الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكر "راديو كتالونيا"، والذي أكد أن النادي يثق في قدرته على ضم اللاعب وفي موافقته على البنود الجديدة.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة بالرغم من ذلك قامت برفع عرضها للنجم الهولندي، وتغيير بنود التعاقد الخاص به مع الفريق الكتالوني.

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وكان العقد الأول الذي قدمه برشلونة لديباي لمدة عامين وعام آخر إضافي، والعقد الجديد سيكون الراتب فيه أكبر من الأول، لكن بنفس عدد السنوات.

وتتوقع الإذاعة أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأسبوع الجاري، في ظل انشغال اللاعب مع هولندا في المباراة الافتتاحية لهم بيورو 2020 ضد أوكرانيا.

وتهدف إدارة برشلونة لحسم الصفقة قبل اجتماع الجمعية العمومية للنادي والتي من المقرر أن تقام في الـ 20 من يونيو الجاري.

وكان برشلونة قد خسر زميل ديباي في المنتخب جورجينيو فاينالدوم هذا الأسبوع لصالح باريس سان جيرمان الذي عرض عليه ثلاثة أضعاف الراتب.

جدير بالذكر أن ديباي يعد أحد طلبات كومان الأولى، حيث طلب ضمه لصفوف الفريق منذ الصيف الماضي لكن طلباته لم يستجب لها.