"بنزيما استثنائي" .. زيدان يُرشح لاعبه السابق للظفر بالكرة الذهبية

زين الدين زيدان مقتنع بأن لاعبه السابق سيتوج بالكرة الذهبية في أكتوبر المقبل

انتهى موسم 2021/2022، والذي شهد تألق عدد كبير من اللاعبين رفقة أنديتهم وعلى رأسهم كريم بنزيما نجم ريال مدريد، وفي غضون أشهر قليلة ستمنح مجلة فرانس فوتبول جائزة الكرة الذهبية المرموقة لأفضل لاعب في الموسم المنصرم.

بنزيما عاش أحد أفضل مواسمه على الإطلاق رفقة ريال مدريد حيث ساهم في 44 هدفًا بالموسم المنصرم، لذلك يُعد المرشح الأوفر حظًا لنيل جائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته.

زين الدين زيدان المدرب السابق للنجم الفرنسي يُرشحه بشدة للظفر بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم، نظرًا لما قدمه من أداء رائع بالموسم المنصرم حيث قاد ريال مدريد للتتويج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا للمرة ال 14 في تاريخه.

زيدان يُرشح بنزيما للتتويج بالكرة الذهبية

وقال زيدان في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "بالتأكيد أرشح كريم بنزيما للفوز بجائزة الكرة الذهبية".

وواصل: "لست الوحيد الذي يرى أن بنزيما يستحق حصد هذه الجائزة، بل العالم أجمع يرى ذلك، إنه استثنائي".

وحقق بنزيما أفضل موسم في مسيرته، حيث قال زيدان: "لست متفاجئًا بمستوى كريم بنزيما الموسم الماضي، كنت أعلم جيدًا قدراته، لقد كان جيدًا جدًا طوال وقته في ريال مدريد، الشيء الوحيد هو أنه استثنائي".

وواصل: "العلاقة مع كريم تتجاوز حدود الملعب، وفيها جانب عاطفي، فهو مثل أخ أصغر لم تلده أمي، فأنا أصغر أشقائي تحدثت معه كثيرًا عن مسيرتي، لأن رحلتنا تبدو متشابهة".

واختتم حديثه قائلًا: "تعرفنا على بعضنا البعض منذ انضمامه لريال مدريد، كنت مستشارًا للنادي، ثم مساعدا لكارلو أنشيلوتي، نلتقي قليلًا في الوقت الحالي، لكن نتبادل الرسائل، إلا أنه يعرف أين يمكنه أن يجدني، كما أعرف تمامًا أين يمكن أن أجده".

اقرأ أيضاً

"بيئة ريال مدريد ضارة ويجبرونك على اللعب مصاباً"