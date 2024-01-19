بعد تغنيه بالسعودية .. الدوري الفرنسي يسخر من كريستيانو رونالدو بسلاح كيليان مبابي!

الدوري الفرنسي يرد على كريستيانو رونالدو سريعًا

SHAHID

يبدو أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، قد أثار غضب الفرنسيين بشدة؛ بعد تصريحاته في حفل جوائز "جلوب سوكر"، مساء اليوم الجمعة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رونالدو أكد في تصريحاته خلال الحفل، على أن دوري روشن السعودي للمحترفين، أفضل من المسابقة الفرنسية، وأن المملكة ستدخل قائمة أفضل 3 بطولات في العالم، قريبًا جدًا.

وفي رد سريع على هذه التصريحات.. نشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي عبر منصة "إكس"، صورة تجمع كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، مع الأسطورة البرتغالية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

مبابي ظهر في الصورة التي تم التقاطها خلال النسخة الماضية من كأس "موسم الرياض"؛ وهو يضع يده على وجه رونالدو؛ في سخرية واضحة من تصريحات الأخير.

ويُعتبر كيليان أحد أفضل نجوم العالم حاليًا؛ حيث تعمل فرنسا بأكملها، على ضمان بقائه في صفوف فريق العاصمة، وعدم رحيله إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، في صيف 2024؛ لضمان استمرار الدوري المحلي، ضمن قائمة أكبر المسابقات العالمية.

جدير بالذكر أن مبابي، دائمًا ما يصرح بأن الأسطورة كريستيانو رونالدو؛ هو قدوته في عالم الساحرة المستديرة، حيث كان يتابعه منذ صغره، ويضع صوره في غرفته.

SHAHID