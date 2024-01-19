"تفوقت على حيوانات صغيرة" .. كريستيانو رونالدو يسخر من منتقديه ويتغنى بالسعودية!

كريستيانو رونالدو حقق إنجازًا تاريخيًا بعد الانتقال إلى السعودية..

SHAHID

أعرب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن سعادته وفخره الكبيرين؛ بالتتويج بلقب "هداف العالم" في عام 2023.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رونالدو توّج هدافًا للعالم في عام 2023، برصيد 54 هدفًا، متفوقًا على الفرنسي كيليان مبابي "52 هدفًا" والإنجليزي هاري كين "52 هدفًا"، والنرويجي إرلينج هالاند "50 هدفًا".

وعن ذلك يقول كريستيانو في كلمته بحفل "جلوب سوكر"، مساء اليوم الجمعة: "تخيل التغلب على (حيوانات) صغيرة مثل هالاند، وأنا سأبلغ من العمر 39 سنة".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وسخر الأسطورة البرتغالية من منتقديه، مؤكدًا على أنه يحب أن يتعرض إلى الهجوم والتشكيك، ثم يقوم بالرد على ذلك؛ بتحقيق النجاحات على أرضية الملعب.

وأكد رونالدو، على سعادته الكبيرة مع نادي النصر؛ قائلًا: "انتقالي إلى السعودية، خطوة رائعة للغاية.. الدوري هناك أقوى من نظيره في فرنسا، وسيكون من أفضل 3 مسابقات في العالم قريبًا، والجماهير ستكون فخورة كثيرًا".

وأشاد كريستيانو رونالدو، بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا، مشيرًا إلى أنه يستمتع بمشاهدة مبارياته، وأنه كان يستحق الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، قبل عامين، وليس في الموسم الرياضي الماضي فقط.

SHAHID