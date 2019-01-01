تعرف على نتائج العرب في بطولة الكونفدرالية

سقوط وصيف النسخة الماضية وتعادل ليبي مغربي في نتائج الكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أقيمت مباريات ذهاب دور الـ32 الأول للكونفدرالية، اليوم السبت، بمشاركة أكثر من نادي عربي في البطولة التي تشهد في الوقت الحالي منافسة قوية.

وحقق الزمالك المصري لقب البطولة في الموسم الماضي، بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح في المباراة النهائية في برج العرب بمصر.

وتلقى اتحاد بن قردان التونسي، هزيمة قوية أمام نادي بانداري الكيني، بهدفين دون رد، لتكون مباراة العودة صعبة للغاية للفريق التونسي على أرضه.

وصيف اللقب الموسم الماضي نهضة بركان، تعرض للهزيمة أمام أشانتي جولد الغاني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت في غانا.

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وأخيرًا تعادل الاتحاد الليبي إيجابيًا على أرضه مع حسنية أكادير المغربي، بهدف لكل فريق، لتكون الأفضلية للنادي المغربي في حالة التعادل السلبي يتأهل إلى الدور المقبل.

وتقام مباريات إياب دور الـ32 الأول من الكونفدرالية، أيام 27 و 28 سبتمبر الجاري، لتحديد المتأهلين إلى دور الـ32 الثاني وانتظار الأندية التي ودعت دوري أبطال إفريقيا من دور الـ32.