الزمالك يتلقى هزيمة أمام جينيراسيون السنغالي في دوري أبطال إفريقيا

الأبيض يقلق جماهيره قبل لقاء السوبر أمام الأهلي الأسبوع المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

سقط الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

أجرى الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك بعض التغييرات على التشكيل الأساسي عن لقاء نهائي الكأس، منها مشاركة محمد عنتر أساسيًا.

أحرز جينيراسيون فوت الهدف الأول في الدقيقة 11 مبكرًا عن طريق ليما، ليصدم الزمالك وجهازه الفني بقيادة ميتشو، ليسعى الأبيض لتعديل الوضع سريعًا.

وحاول الزمالك لتحسين الوضع ولكن عجز لاعبيه من هز شباك أصحاب الأرض، وينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم جينيراسيون بهدف دون رد.

في الشوط الثاني أضاف جينيراسيون الهدف الثاني في الدقيقة 69، عن طريق ليما أيضًا، ليزيد من أوجاع الزمالك ويقلق جماهيره على استمراره في البطولة.

وقلص مصطفى محمد مهاجم الأبيض الفارق بإحرازه هدف في الدقيقة 74 بعد دخوله بديلًا من عمر السعيد في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وكاد أن يتعادل مصطفى محمد للزمالك في الدقيقة 91 ولكن العارضة تصدت لتسديدته من خارج منطقة الجزاء ليتبقى الحسم للقاء العودة.