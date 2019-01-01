تعديلات مهمة على لائحة احتراف المحليين في دوري نجوم قطر

تعديلات انحازت لصالح اللاعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعتمدت مؤسسة دوري نجوم قطر عددًا من التعديلات على لائحة احتراف اللاعبين المحليين بإضافة مواد جديدة تحافظ على حقوق اللاعبين وتختص بعقود احترافهم وتقييمهم السنوي.

وجاء ضمن تلك التعديلات احتساب 45 دقيقة لحارس المرمى البديل المسجل في قائمة المباراة في تقييمه السنوي.

وكذلك منعت التعديلات الجديدة الأندية من استبعاد لاعبيها من تدريبات الفريق الأول إلا في حالة واحدة هي حاجته للتأهيل عقب الإصابة.

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وألزمت المؤسسة الأندية إصدار قائمة في نهاية الموسم بأسماء اللاعبين المستمرين مع الفريق في الموسم الجديد، ولا يحق للأسماء الواردة في تلك القائمة الانتقال إلى نادٍ آخر.

وانحازت التعديلات الجديدة لصالح اللاعب تمامًا، إذ منحته الحق في الانتقال لأي نادٍ آخر في حال لم يُسدد النادي له مستحقاته المالية وتعسف في توقيع المخالصات المالية اللازمة، مع الحفاظ على حقوقه عند ناديه القديم.

وأخيرًا أجبرت التعديلات الأندية على توثيق المخالصات المالية بحضور ممثل النادي و اللاعب الى مقر مؤسسة دوري نجوم قطر للتوقيع أمام الموظف المختص في إدارة شؤون اللاعبين.