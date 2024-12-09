بعد مزاعم تعاطي نجم الاتحاد للمنشطات .. العميد يصدر أول رد فعل رسمي

"لن نتهاون في هذا الأمر"..

أصدر نادي الاتحاد السعودي ردًا رسميًا حول الجدل الدائر بشأن ملف المنشطات في دوري روشن السعودي، والذي اتهم به البعض أحد نجوم العميد.

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المفاجأة فجرها برنامج "برا 18" في حلقته أمس الأحد، زاعمًا أن أحد نجوم دوري روشن قد يكون متورطًا في تعاطي منشطات بعد الزيارات المفاجئة من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات للأندية خلال الأسابيع الماضية، دون الكشف عن اسم لاعب بعينه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

التكهنات كثرت، لكن أقواها كان من قبل الإعلامي الرياضي عبدالمحسن الجحلان الذي أسقط بطريقة غير مباشرة على لاعب العميد الهولندي ستيفن بيرجفاين رابطًا بينه وبين محمد نور وفهد المولد؛ ثنائي الاتحاد السابق، والذي تمت إدانته في تلك القضية من قبل.

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وبالتزامن مع تلك التكهنات، خرج رياض المزهر؛ مدير إدارة التواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، مؤكدًا أن ناديه رصد كل التجاوزات والإساءات خلال الساعات الماضية، للتحرك قانونيًا.

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وكتب المزهر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "رصدت الإدارة الإعلامية بالنادي عدداً من التجاوزات والإساءات ضد نادي الاتحاد ومنسوبيه خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وقامت الإدارة الإعلامية بإعداد ملف كامل بهذه التجاوزات وتقديمه للإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الحسابات والمسؤولين عنها، حفظًا لحقوق النادي ومنسوبيه ولن نتهاون في ذلك".

يذكر أن بيرجفاين كان قد انضم للنمور في الصيف الماضي، وشارك معهم في 17 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع خمسة آخري في مختلف البطولات.