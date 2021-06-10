تطور مثير في مفاوضات النصر مع لوكاس مورا

النصر في طريقه لحسم التعاقد مع مورا

يتفاوض نادي النصر مع توتنهام الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي لوكاس مورا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف العالمي.

إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، تسعى خلال الوقت الحالي لإجراء تعاقدات قوية للغاية، حيث ظهر ذلك منذ بداية فترة الانتقالات بإجراء العالمي تعاقدات قوية للغاية.

وكشف الإعلامي فهد الروقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تطورات مثيرة في مفاوضات نادي النصر مع لوكاس مورا.

ونشر الروقي صورة للاعب لوكاس مورا، وكعلق عليها بتغريدة قال فيها: "الأسبوف القادم سيجتمع المفاوض النصراوي مع وكيل اللاعب".

ورد على تلك التغريدة الروقي قائلًا: "من ينكر هذا الخبر، في الأسبوع القادم تتضح الحقيقة بإذن الله".

تغريدة الروقي تشير إلى أن المفاوضات بين النصر والنادي الإنجليزي واللاعب البرازيلي، أصبحت في مرحلة متقدمة، وأن التعاقد مع لوكاس مورا أصبح قريبًا.

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ونجح نادي النصر في التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، والمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، من أجل تدعيم صفوف العالمي، ومازالت المفاوضات مستمرة مع عدد من اللاعبين المميزين.