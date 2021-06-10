الهلال: النصر يصنع فريقًا قادرًا على هزيمة الحكام

النصر يعد فريقًا قويًا للموسم الجديد

يرى الإعلامي سعيد الهلال، أن فريق نادي النصر سيتمكن من صناعة فريقًا لا يقهر، سيتمكن من تحقيق جميع البطولات خلال الموسم القادم، وأن قادر على مواجهة الصعاب.

إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، تسعى خلال الوقت الحالي لإجراء تعاقدات قوية للغاية، حيث ظهر ذلك منذ بداية فترة الانتقالات بإجراء العالمي تعاقدات قوية للغاية.

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وكتب سعيد الهلال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن النصر سيصنع فريقًا قويًا خلال الموسم المقبل.

وجاء نص تغريدة الهلال كالآتي: "يبدو أن النصر مقبل على صناعة فريق يستطيع أن يهزم الحكام والإعلام والنظام (اللجان)".

يأتي ذلك في إشارة من سعيد الهلال إلى أن النصر تعرض للكثير من الظلم التحكيمي خلال الموسم الماضي، مما عطله عن المنافسة على البطولات.

ونجح نادي النصر في التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، والمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، من أجل تدعيم صفوف العالمي، ومازالت المفاوضات مستمرة مع عدد من اللاعبين المميزين.