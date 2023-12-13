هل غير رأيه بشأن الاتحاد؟ .. وكيل لاوتارو مارتينيز يكشف تطورات تجديد عقده مع إنتر

تعرف على آخر تطورات مارتينيز

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ارتبط اسم النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر الإيطالي بنادي الاتحاد، خلال الفترة الماضية، من أجل الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد أكدت على أن الاتحاد قدم عرضًا بـ240 مليون دولار، ولكن وأليخاندرو كامانو وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني نفى تلك الأخبار، وأكد على أنه كان يمتلك عرضًا سعوديًا بالفعل في الصيف ولكنه رفضه.

وفي تطور جديد، أكد جوزيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لنادي إنتر، على أن مسألة تجديد عقد لاوتارو مع ناديه سيتم حسمها خلال شهر".

ومن جانبه قال أليخاندرو كامانو وكيل أعمال لاوتارو خلال تصريحات نقلتها "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية: "لا أستطيع تحديد اجتماع تجديد لاوتارو، ولكن نحن نتحدث يوميًا لأن علاقتنا بالنادي قوية جدًا، منذ أن كنت وكيلًا للأرجنتيني هيكتور كوبر".

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وواصل: "لاوتارو سعيد بتواجده في ميلان، ومع ذلك لدينا مواعيد ونتحدث عن كل شيء، والعلاقة قوية جدًا، ونعمل على أن يرتبط اللاعب بإنتر".

واختتم وكيل لاوتارو تصريحاته قائلًا: "مارتينيز يعيش لحظات سعادة كبيرة، وأنجب طفله الثاني ويمتلك عائلة كبيرة وجميلة، وكل ما يفكر فيه هو خدمة فريقه من أجل الوصول إلى أفضل وضع".

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