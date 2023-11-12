"نعم نفكر ولكن!" .. وكيل لاوتارو مارتينيز يتحدث عن عرض الاتحاد السعودي لضمه

هل نرى نجم إنتر والأرجنتيني في دوري روشن السعودي رفقة الكوكبة الموجودة بالفعل؟

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الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز؛ مهاجم إنتر الإيطالي، أحدث المنضمين للأنباء التي تتحدث عن الميركاتو الشتوي المرتقب في المملكة العربية السعودية، وارتبط اسمه بالتحديد بنادي الاتحاد.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية زعمت بالأمس وصول عرض من العميد للنجم الأرجنتيني بقيمة 240 مليون دولار، وهو ما علق عليه اليوم الأحد، وكيله أليخاندرو كامانو..

كامانو نفى خلال تصريحاته لصحيفة "الرياض" السعودية وصول أي عرض من الاتحاد مؤخرًا بهدف ضمه في الشتاء.

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لكن في الوقت ذاته، أكد وكيل لاوتارو أنه وصله عرض سعودي بالفعل إلا أنه كان في الصيف الماضي، مضيفًا: "في الصيف تمسك اللاعب بالاستمرار مع إنتر ولا يفكر في تركه حاليًا، الدوري السعودي جذب أنظار العالم خلال الفترة الماضية، ولاوتارو يفكر في خوض تجربة اللعب في السعودية، لكن هذا لن يحدث في المستقبل القريب".

يذكر أن صاحب الـ26 عامًا يمتد عقده مع النيراتزوري حتى نهاية موسم 2025-2026، وسجل معه الموسم الجاري 14 هدفًا خلال 15 مباراة، وصنع اثنين آخرين.

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