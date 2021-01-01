تطلعات سعودية لمشاركة محمد صلاح في كأس العرب

هل يشارك المحترفين في كأس العرب للمنتخبات؟

انطلاق بطولة كأس العرب للمنتخبات في ديسمبر المقبل، سيزيد الحماسة الجماهيرية في المنطقة العربية بسبب المواجهات القوية بين الكبار في البطولة التي ستقام نهاية العام الجاري.

غموض حول إمكانية مشاركة المحترفين في كل منتخب بهذه البطولة، بسبب موعد المنافسات نفسها، ولكن أكثر من منتخب ينوي المشاركة بالعناصر المحلية على رأسهم المنتخب الجزائري والمغربي.

وقال الناقد الرياضي السعودي نبيل العبودي عبر قناة "24 الرياضية": "مشاركة النجوم الكبار في المنتخبات المختلفة سواء المغرب أو مصر أو تونس وغيرهم سيزيد تواجد المحترفين الكثير من الإثارة للبطولة".

وأضاف: "نوجه الشكر لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على الاهتمام بهذه البطولة، واعتمادها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وتابع نبيل العبودي خلال تصريحاته قائلًا: "مشاركة اللاعبين المحترفين في البطولة مثل محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر سيعطي البطولة الكثير من الاهتمام الإعلامي والجماهيري".

وأجريت قرعة البطولة الأسبوع الجاري، حيث تنطلق البطولة بدور أول بمشاركة 14 منتخبًا يتأهل منهم 7 إلى دور المجموعات الذي تأهل إليه مباشرة 9 منتخبات.