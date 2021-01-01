قانون وحادثة مفجعة ورحيل مفاجئ .. محطات عطلت حلم الجماهير في بناء استاد الأهلي

استاد الأهلي .. حلم الجماهير يقترب من الحقيقة

"حلم طال انتظاره" .. نعم تنطبق هذه الجملة على حلم جماهير الأهلي المصري في وجود استاد خاص بهم لإقامة المباريات عليه ومعسكراتهم مثل الأندية الكبرى مختلف دول العالم أو بشكل خاص قارة أوروبا.

الكثير من المرات يعلن مجلس إدارة النادي الأهلي قرار تأسيس الاستاد في مختلف العصور، ولكن كان لم ينفذ الوعد والقرار لأسباب مختلفة وقتها، ولكن كانت جماهير الأهلي متعلقة بالأمل لتنفيذ المشروع الكبير الذي يعد من أبرز أحلامهم.

منذ صالح سليم الرئيس التاريخي للقلعة الحمراء مرورًا بحسن حمدي ومحمود طاهر وأخيرًا الخطيب، الجميع عمل على تحقيق حلم جماهير المارد الأحمر، وقد اقترب كثيرًا في الوقت الحالي بإعلان موعد وضع حجر الأساس.

وكان الأهلي أعلن مؤخرًا موعد وضع حجر أساس استاد الأهلي في أول مايو في مدينة الشيخ زايد، ليعلن أخيرًا في تحقيق حلم الجماهير الحمراء.

صالح سليم .. والقانون يمنعه

حلم بناء استاد للنادي الأهلي متواجد منذ الرئيس التاريخي للقلعة الحمراء صالح سليم، حيث كان قرر بناء استاد خاص بالنادي في مدينة الشيخ زايد في الأرض المخصصة هناك لهم وقدم مشروعًا بذلك ولكن القرار وقتها لم ينفذ.

أشارت تقارير إلى أن وقتها قانون المجتمعات العمرانية منعته من إنشاء استاد الأهلي بسبب الارتفاع المحدد هناك للإنشاءات في مدينة الشيخ زايد، وهو ما منع صالح سليم في تحقيق حلم جماهير القلعة الحمراء.

حسن حمدي .. وتوقف النشاط الرياضي

واصل مجلس إدارة النادي الأهلي بتواجد حسن حمدي، السعي وراء تحقيق حلم جماهير الأهلي ببناء استاد خاص للنادي، مثل كبار الأندية الأوروبية حيث يمنحهم رونقًا خاصًا ويزيد مجلس إدارة النادي قوة لدى الجماهير.

وأكد حمدي وقتها أن تكلفة الاستاد قد تصل إلى مليار جنيه من أجل بناء استاد مميز له تخطيطًا مميزًا يليق بالنادي الأهلي مثل كبار الأندية حول العالم، وبالفعل نوى حسن حمدي في الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية وقتها.

حادثة بورسعيد وتوقف النشاط الرياضي في مصر عام 2012 تسببت في توقف المشروع وعدم اتخاذ أي خطوة جديدة نحو إنشاء استاد خاص بالنادي الأهلي وقتها.

محمود طاهر .. استمرار الحلم

أكد محمود طاهر رئيس النادي السابق وقتها، أن بناء استاد الأهلي سيكون مشروعًا مكتملًا واستثماري كبيرن قد تصل تكلفته إلى 2 مليار جنيه، ليكون من أفضل الاستادات في العالم، في فرع النادي في مدينة الشيخ زايد.

طاهر أوضح وقتها أن هناك سعي من مجلس الإدارة للوصول إلى اتفاق مع أحد الشركات الهندسية المخصصة في بناء الاستادات ليكون على أكمل وجه، ولكن توقف موضوع بناء الاستاد عقب رحيله عن رئاسة الأحمر.

محمود الخطيب .. الحلم يتحقق

الكثير من المرات في عهد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعلن مجلس الإدارة عن بناء استاد خاص للمارد الأحمر، ولكن لم تكن هناك خطوة قانونية رسمية من أجل الشروع في انطلاق المشروع على الأرض.

أبرز هذه المرات هي عندما أعلن تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، تحت مسمى "مشروع القرن" ولكن الخلافات دبت بقوة بين رئيس هيئة الترفيه السعودية حاليًا ومجلس إدارة النادي الأهلي بقوة أوقفت المشروع تمامًا.

ولم يتوقف مجلس الإدارة مكتوفي الأيدي، حيث سافر أكثر من عضو داخل مجلس الإدارة إلى بعض الاستادات العالمية من أجل تجميع المعلومات حول أفضل تخطيط للملاعب وقتها لتنفيذ مشروع الاستاد.

وأخذ الأهلي نصف الخطوة وهو عندما حصل على حق انتفاع استاد السلام لمدة 25 عامًا، لإقامة جميع مبارياته عليه حيث أطلق عليه بعد ذلك اسم "الأهلي والسلام" ووضع به صورًا للاعبين حتى جاء دور الخطيب لبناء الاستاد الخاص به.

ومنذ أيام قليلة أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي حصوله على الموافقات للشروع في بناء الاستاد، ووضع حجر أساسه في الأول من مايو المقبل، في مدينة الشيخ زايد، ليتحقق حلم "تأخر" تحقيقة لدى جماهير النادي الأهلي.