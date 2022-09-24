تطبيق فيفا 23: كيف تلعب Ultimate Team مبكرًا؟

كل ما تريد معرفته حول كيفية البدء مبكرًا في فيفا 23 Ultimate Team.

سيعود Ultimate Team في فيفا 23 ببعض التغييرات التي يجب أن نتطلع إليها عند نزول اللعبة الجديدة في سبتمبر.

قبل الإصدار الرسمي، يمكن لعشاق FUT البدء في فريقهم والتعامل مع التعديلات التي يتم طرحها.

سيسمح تطبيق FIFA 23 على الويب وتطبيق Companion App للاعبين بتخصيص فريقهم والتعود على اللعبة قبل إطلاقها على وحدة التحكم.

متى يتم إطلاق تطبيق الويب وتطبيق Companion، وماذا ستفعل بهما؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته.

متى موعد إصدار تطبيق فيفا 23؟

تم إطلاق تطبيق فيفا 23 على الويب يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، وهذا يعني أن عشاق Ultimate Team سيكونون قادرين على الوصول إليه قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع من نزول اللعبة.

تم إطلاق تطبيق FUT 23 Companion، المتوفر على أجهزة iOS وأندرويد، في اليوم التالي يوم الخميس 22 سبتمبر 2022.

كيف تحصل على تطبيق فيفا 23؟

يمكن الوصول إلى تطبيق فيفا 23 على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المنزلي أو أي جهاز مشابه من خلال الدخول إلى موقع EA Sports FIFA الرسمي من خلال أي متصفح.

يمكن أيضًا تنزيله مجانًا على أي جهاز محمول يعمل بنظام iOS أو أندرويد، والطريقة بسيطة للغاية: ما عليك سوى البحث عن تطبيق "FIFA Companion App" على المتجر ثم تنزيله.

إذا كان لديك التطبيق بالفعل، فلا داعي لتنزيله مرة أخرى - سيتم تحديث التطبيق تلقائيًا.

ما عليك سوى استخدام حساب EA الخاص بك لتسجيل الدخول إلى التطبيق، وإذا لم يكن لديك، يمكنك إنشاء ملف تعريفي جديد.

ما هو تطبيق فيفا 23 وتطبيق Companion App؟

تطبيق فيفا وتطبيق FIFA Companion تطبيقين عبر الإنترنت يسمحان للأشخاص الذين يلعبون ألعاب فيفا بتعديل فريق Ultimate Team الخاص بهم، دون الحاجة للتواجد أمام وحدة التحكم.

يمكن للمستخدمين إدارة فرقهم وشراء الحزم في المتجر ومراقبة سوق الانتقالات عبر تطبيق الويب، من الممكن أيضًا المشاركة في تحديات بناء الفرق.

لا يمكن لعب المباريات من خلال تطبيق الويب أو تطبيق Companion App، لكن يمكن الوصول إلى جزء كبير من الأنشطة الإدارية الرئيسية في وضع اللعبة.

ما هو موعد إصدار فيفا 23؟

تاريخ الإصدار الرسمي للعبة فيفا 23 في جميع أنحاء العالم هو 30 سبتمبر 2022، وستكون متاحة للعب على أجهزة Xbox وPlayStation وكذلك على الكمبيوتر الشخصي في ذلك التاريخ.

هل يمكن لعب فيفا 23 مبكرًا؟

نعم ، من الممكن لعب فيفا 23 مبكرًا، وذلك قبل تاريخ الإصدار بثلاثة أيام.

سيتم منح أي شخص يقوم بالطلب المسبق للعبة FIFA 23 Ultimate Edition حق الوصول المبكر اعتبارًا من 27 سبتمبر 2022، ولا ينطبق الوصول المبكر على الطلب المسبق للإصدار القياسي من فيفا 23.

سيتمكن أعضاء EA Play أيضًا من لعب اللعبة قبل ثلاثة أيام، وستتم مكافأة عضوية EA Play القياسية بوصول مبكر محدود، مع إصدار تجريبي مسبق لمدة 10 ساعات، بينما تمنح عضوية EA Play Pro وصولاً مبكرًا غير محدود للاعبين على الكمبيوتر الشخصي.