تطبيق فيفا 20 ويب: كيف تحصل على فريق الأحلام مبكراً؟

حان الوقت على كل منتظري لعبة فيفا 20 لتكوين فريق الأحلام في الإصدار الجديد، يمكنك القيام بذلك قبل أن تحصل عليها وذلك من خلال تطبيقاتها على الإنترنت

أبانوب صفوت

مع اقتراب إصدار لعبة فيفا 20، سوف يتمكن عشاقها من تشكيل فريق الأحلام واختيار النجوم المفضلين لديهم، سوف يتوفر أحدث إنتاجات شركة إلكترونيك آرتس في يوم 27 من شهر سبتمبر الحالي، ولكنك يمكنك أن تبدأ بتكوين فريقك قبل ذلك الموعد وذلك من خلال الإنترنت، لتبدأ الإثارة مبكراً بين مدمني اللعبة.

ستتوفر عدة تطبيقات للبدء في خوض تلك المغامرة الممتعة، ويعتبر متجر جوجل إحدى هذه الطرق من خلال تطبيق FUT وعن طريق منصة Compqnion والذي يتيح لمستخدميه مشاركة التكتيك مع أي شخص آخر عبر الشبكة.

سيقودكم جول لمعرفة المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.

اقرأ أيضاً.. ديمو فيفا 20 | موعد الإصدار، السعر، الفرق المتاحة، الملاعب وأكثر من ذلك

ما هو تطبيق لعبة فيفا ويب FUT 20 Web؟

تطبيق فيفا ويب على الإنترنت هو تطبيق يسمح للاعبين في فيفا بالتوجه إلى تشكيل فريق الأحلام الخاص بهم، أثناء تواجدهم بعيداً عن وحدة التحكم الخاصة بهم على أجهزة إكس بوكس "Xbox" وبلايستشين فور "PS4".

يمكن للمستخدمين من خلاله بناء فرقهم، شراء حزم من المتجر، متابعة كل ما هو جديد في سوق الانتقالات والقيام بتحديات بناء التشكيل الأقوى والأفضل، ستكون هناك بعض الميزات الجديدة للعبة فيفا 20 مثل القدرة على إنشاء تكتيكات مخصصة وإضافة حماية SBC إلى اللاعبين.

متى سيكون تطبيق فيفا ويب متاحاً للعبة فيفا 20؟

من المنتظر أن يكون تطبيق فيفا ويب متاحاً قبل أسبوع واحد من موعد الإصدار العالمي للعبة فيفا 20، وبهذا الصدد كشف تايلر بلير مدير الإبداع في لعبة فيفا ألتميت تيم أن موسم FUT20 سيبدأ يوم 19 سبتمبر، أي قبل ثمانية أيام من إطلاق اللعبة بتاريخ 27 من الشهر الحالي.

اقرأ أيضاً.. جماهير تشيلسي تتفنن في استغلال تقييم سانشو الضعيف في فيفا 20

كيف يمكنني الوصول إلى تطبيق فيفا ويب؟

يمكن الوصول إلى تطبيق فيفا ويب من خلال زيارة الموقع الرسمي لشركة إلكترونيك آرتس، ومن أجل تسجيل الدخول يجب أن تملك حساباً على موقع الشركة والذي دائماً ما يكون مرتبطاً بحسابك في لعبة فيفا.

من المنتظر أن يعمل التطبيق على عدة متصفحات أبرزها جوجل كروم، سفاري، فايرفوكس، إيدج، أوبرا في حين أن إنترنت إكسبلورر سيدعم الإصدار رقم 11 فقط.

كيف يمكن استخدام تطبيق فيفا ويب على الهواتف المحمولة؟

من المنتظر أن يكون تطبيق اللعبة متاحاً على الهواتف المحمولة التي تدعم نظامي أندرويد و IOS، ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد 4.4.2 أو IOS 9.3 أو ما فوق،هي فقط ما ستفي بمتطلبات تشغيل اللعبة.

بدلاً من ذلك، يمكن الوصول إلى تطبيق فيفا ويب على الهواتف المحمولة من خلال موبايل كروم أو سفاري.