جماهير تشيلسي تتفنن في استغلال تقييم سانشو الضعيف في فيفا 20

حيلة ذكية من جماهير البلوز

تفنن عشاق نادي تشيلسي على مواقع التواصل الاجتماعي، في استغلال التقييم الضعيف للجناح الإنجليزي جادون سانشو في لعبة فيفا 2020.

من جانبها، ألقت صحيفة "ديلي ستار" الضوء على تفاعل مشجعي البلوز مع تصنيف صاحب الـ19 عامًا في أحدث إصدار للعبة الفيفا الجديدة، وذلك بهدف استفزازه ليُعيد التفكير في مستقبله مع ناديه الحالي بوروسيا دورتموند.

واقتبس المصدر عدة تغريدات من مشجعين مختلفين لتشيلسي على منصة "تويتر"، القاسم المشترك بينهم، الدعابة في مطالبة مواطنهم بالانتقال إلى أسود غرب لندن، ليحصل على تصنيف أعلى في لعبة الفيفا في قادم المواعيد.

وقال أحدهم "انضم إلى تشيلسي ليتحسن تصنيفك في فيفا"، وآخر قال "الأزرق يليق بك"، مرفقة بصورة "فوتوشوب" لسانشو وهو بقميص بطل اليوربا ليج، وغيرها من التغريدات على هذا المنوال.

وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي لا يستطيع فيه تشيلسي التعاقد مع لاعبين جُدد، بسبب العقوبة المفروضة عليه بتجميد نشاطه التجاري في السوق حتى منتصف العام المُقبل.

الندم لا يفيد في جميع الأحيان! 🚶‍♂️ pic.twitter.com/2B90gC0s7g — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 10, 2019

الجدير بالذكر أن سانشو أبلى بلاءًا حسنًا مع أسود الفيستيفاليا الموسم الماضي، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 19 في مختلف المسابقات، ما جعل الصحف البريطانية تربط مستقبله بالعودة إلى البريميرليج، وبالتحديد مانشستر يونايتد، لكن في نهاية المطاف نجحت الإدارة الألمانية في الإبقاء عليه.