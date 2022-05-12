تضحية ضخمة من بوجبا للرحيل عن مانشستر يونايتد!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة متوسط ميدان مانشستر يونايتد، بول بوجبا، لمغادرة النادي بعد انتهاء عقده هذا الصيف وغلق باب التجديد للفريق.

وكانت الأخبار قد أشارت لوجود علاقة متوترة بين الفرنسي وجمهور الشياطين الحمر، الذي يرى أن اللاعب الحاصل على كأس العالم لا يعطي فريقه المستويات المبهرة التي قدمها من قبل في يوفنتوس.

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بول قد يوافق على خفض راتبه المهول في سبيل العودة لإيطاليا مع نادي السيدة العجوز.

ماذا سيفعل بوجبا للرحيل من اليونايتد؟

التقرير أشار أن الفرنسي لديه عرض من النادي الإيطالي، سيتقاضى فيه 9 مليون يورو في الموسم الواحد.

أي أنه أقل بـ 4.2 مليون يورو مما يحصل عليه حاليًا في أولد ترافورد، حيث يبدو وأن بوجبا قد سئم من وضع النادي الحالي ويرغب الرحيل بأي شكل.

ما هي الأندية التي ترغب في ضم بوجبا؟

التقرير أوضح أن يوفنتوس ليس الفريق الوحيد الذي يضع بول هدفًا له في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث يوجد اهتمام من نادي باريس سان جيرمان، خاصةً مع الأنباء التي تشير لإمكانية تولي زيدان مسؤولية تدريب الفريق.

وهو المدرب الذي طالما حلم بضم بوجبا عندما كان مديرًا فنيًا لفريق ريال مدريد الإسباني قبل ذلك.

ماذا عن موسم بوجبا مع اليونايتد؟

لم يكن موسم مانشستر يونايتد موفقًا على الإطلاق، حيث فشل الفريق في تحقيق أي بطولة، أو حتى مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أما عن الأداء الفردي، فشارك بوجبا في 27 مباراة، سجل خلالهم هدفًا واحد، وصنع 9 تمريرات حاسمة.

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