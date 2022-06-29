تضارب داخل الإدارة .. برشلونة يعرض ديباي للبيع ويحدد سعره

ديباي يتجه للرحيل عن برشلونة!

وفقًا لتقارير صحيفة "سبورت" الإسبانية برشلونة مستعد لبيع مهاجمه ممفيس ديباي هذا الصيف إذا وصلهم عرض بأكثر من 20 مليون يورو.

المهاجم الهولندي وصل إلى البلوجرانا في الصيف الماضي، وخلال موسمه الأول وعلى ما يبدو سيكون الأخير، سجل 13 هدفًا وصنع ثمانية آخرين في 38 مباراة.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن برشلونة قد يجدد عقد اللاعب في حالة عدم رحيله هذا الصيف خشية أن يرحل مجانًا بعد نهاية عقده في الصيف القادم.

برشلونة مستعد للتخلى عن ممفيس ديباي

تلقى برشلونة بعض الاهتمام باللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، لكنها ليست عروض جدية بل بعض الإستفسارات فقط، ويتوقع البرسا وصول عروضاً ملموسة لتحديد مستقبل المهاجم في النهاية.

وحسب التقرير فإن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة راضٍ عن أداء ممفيس ويعتبره لاعبًا مناسبًا للمشروع الجديد، حيث صرح بذلك برشلونة لوكلاء اللاعب، لكنه أوضح أيضًا أنه إذا نفذوا جميع التعاقدات المخطط لها، فقد يفقد الهولندي الكثير من الأهمية وسيكون دوره يقتصر على دور البديل، لذلك قد يكون الأفضل له الرحيل إذا وجدوا عرضًا مناسبًا له.

اللاعب الهولندي يرغب في البقاء، لكنه لان يقبل بدور الإحتياطي، خاصة مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2022 والذي سيقام في نوفمبر القادم.

وجهة ديباي المحتملة

ديباي هو المهاجم الأساسي لمنتخب هولندا، وقد تكون وجهته القادمة في الدوري الإيطالي بحثًا عن اللعب بشكل منتظم، بدلًا من البقاء في كامب نو وأخذ دور اللاعب الإحتياطي مما قد يؤثر على حظوظه في الانضمام إلى قائمة الطواحين بكأس العالم.

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