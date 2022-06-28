أسينسيو يحسم الصفقة.. محرز ونجم بايرن على رادار ريال مدريد!

النجم الجزائري على رادار الميرينجي.. ولكن بشرط

يبدو أن ريال مدريد لم ينته من كل شيء في الميركاتو الصيفي عكس ما أثير في الآونة الأخيرة حول اكتفاء كارلو أنشيلوتي بصفقتي أنطونيو روديجر وأوريليان تشواميني.

ولكن هذه المرة صفقة من العيار الثقيل تنتظر الميرينجي، ويبرز فيها اسم محبب لجماهير المنطقة العربية.

الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي هو أحد نجمين يعتزم ريال مدريد التعاقد مع واحد منهما، ولكن هذا بشرط وحيد.

هذا الشرط يتمثل في رحيل جناح ريال مدريد الأعسر ماركو أسينسيو عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف، وهو الذي ينتهي عقده برفقة الميرينجي الصيف القادم، وفقًا للصحفي التركي إكرم كونور

🚨 If Marco Asensio leaves, Real Madrid may start negotiations to move Riyad Mahrez and Serge Gnabry.👀



⚪#HalaMadrid 🔴#FCBayern 🔵#MCFC pic.twitter.com/eTanp13mSE — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 28, 2022

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إنه ذات التاريخ الذي ينتهي فيه عقد النجم الجزائري رياض محرز مع فريق ملعب الاتحاد.

النجم الثاني بجوار محرز هو الألماني سيرج جنابري لاعب بايرن ميونخ والذي ينتهي تعاقده مع بايرن ميونخ في ذات التاريخ، صيف العام المقبل، وأثير الجدل في الآونة الأخيرة حول احتمالية رحيله عن صفوف العملاق البافاري.

يذكر أن ماركو أسينسيو كان قد عبر عن رغبته في البقاء برفقة ريال مدريد حتى نهاية عقده، ولكنه لم يستبعد القيام بخطوة بعد انتهاء الموسم المقبل، في ظل رغبته في الحصول على دقائق لعب أكثر مما يحصل عليه برفقة المدرب كارلو أنشيلوتي.

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