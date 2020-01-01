تضارب حول مصير أرتور من المشاركة في مباراة برشلونة ونابولي

هل يلحق البرازيلي أرتور بمباراة برشلونة ضد نابولي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة لدى الجهاز الطبي في نادي برشلونة بتجهيز لاعبهم أرتور بشكل سريع قبل مواجهة الفريق المقبلة بدوري أبطال أوروبا ضد نابولي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن عملية شفاء اللاعب تسير بشكل جيد، وأن الطاقم الطبي ونظيره الفني لديهم تفاؤل كبير بقدرة اللاعب على خوض مواجهة نابولي.

وكان أرتور قد غاب بالفعل عن مباراة برشلونة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد والتي انتهت بفوز النادي الكتالوني بهدف نظيف سجله ليونيل ميسي بالنهاية من ركلة جزاء.

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ويعاني برشلونة من عدة مشاكل في وسط الملعب بالفعل قبل المواجهة المنتظرة أمام نابولي، حيث يغيب الثنائي سيرجيو بوسكيتس وأرتورو فيدال للإيقاف.

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وأوضحت الصحيفة أن الطاقم الطبي لن يستعجل في عودة اللاعب لو لم يكن في حالة تسمح له بخوض المباراة، ولن يقوم باتخاذ أي مخاطرة تحت أي ظرف.

وأكدت صحيفة "ماركا" في الوقت نفسه على استحالة لحاق اللاعب بمواجهة نابولي، مؤكدة أن عملية شفاؤه واستعادة لياقته البدنية ستأخذ وقتًا أكبر من المتوقع.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد تعادل في لقاء الذهاب بإيطاليا بهدف لمثله ويحتاج للتعادل سلبيًا في لقاء الإياب أو الفوز بأي نتيجة ليصل لدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.