تضارب حول قيمة الشرط الجزائي في عقد كاريلي مع الاتحاد

الفريق السعودي أعلن إقالة المدرب البرازيلي

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن إقالة البرازيلي فابيو كاريلي من تدريب الاتحاد تمت بدفع الشرط الجزائي في عقده وفسخه من جانب واحد، وليس حسبما أشيع تبعًا للبند الذي يسمح للنادي فسخ العقد حال لم يفز الفريق بالبطولة العربية.

الاتحاد أعلن فجر أمس الإثنين رسميًا إقالة كاريلي من منصبه بعد أقل من 48 ساعة على خسارة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية يوم السبت الماضي في المغرب، بعدما انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل 4-4.

النادي أوضح أن قرار الإقالة كان صعبًا لكن اتخاذه كان بناءً على أسباب قوية دفعت الإدارة للمضي قدمًا به رغم تبعاته الصعبة، كما أعلن تكليف المدرب السعودي حسن خليفة بقيادة الفريق الأول.

كم دفع الاتحاد لإقالة مدربه؟

صحيفة الرياضية أوضحت أن قرار إقالة كاريلي اتخذ على متن الطائرة التي أعادت الفريق من المغرب إلى السعودية، حيث اجتمع أعضاء مجلس الإدارة ووافقوا بالإجماع على الإقالة ويتقدمهم الرئيس أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي.

وأوضحت أن الإقالة كلفت الاتحاد راتب 3 أشهر من رواتب المدرب، حسب الشرط الجزائي الموجود في عقده الذي وقعه في يونيو الماضي.

صحيفة الاقتصادية السعودية سارت في اتجاه آخر وأكدت أن الشرط الجزائي الموجود في عقد كاريلي ينص على منحه قيمة عقده كاملًا حال فسخ العقد، ما يعني أن الاتحاد سيدفع له 2.8 مليون دولار، ما يُساوي 10 ملايين ريال سعودي تقريبًا.

ولم يكشف النادي الغربي عن قيمة فسخ عقد المدرب ليضع حدًا لهذا الجدل والتضارب حولها.

كيف كانت مسيرة كاريلي مع الاتحاد؟

المدرب البرازيلي تولى تدريب الاتحاد في فبراير 2020 بعد مسيرة جيدة جدًا في بلاده، وقد قاد الفريق في 44 مباراة من الدوري السعودي حقق الفوز في 20 وخسر 9 وتعادل في 15 مباراة.

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سجل الفريق تحت قيادته 67 هدفًا وتلقى 43، وجمع 75 نقطة، وقد أحدث ثورة في الفريق بنقله من مراكز الصراع على الهبوط في الموسمين السابقين إلى المركز الثالث لموسم 2020-2021.

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