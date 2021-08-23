رسميًا | الاتحاد يُقيل كاريلي ويُوضح الأسباب

الاتحاد خسر مواجهة الرجاء في نهائي البطولة العربية

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا إقالة مدربه فابيو كاريلي من منصبه عقب خسارة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية يوم السبت الماضي في المغرب.

الاتحاد لعب مباراة جيدة خاصة هجوميًا، وقد وصل للتعادل 4-4 بعد تأخره بهدفين مقابل أربعة أهداف، لكنه خسر اللقاء بركلات الجزاء الترجيحية وقد أهدر نجمه فهد المولد ركلة حاسمة ساهمت في إهداء اللقب للرجاء.

النادي نشر بيانًا فجر اليوم الإثنين عبر حسابه الرسمي على تويتر أكد خلاله أن الإدارة ولأسباب قوية أنهت التعاقد مع كاريلي وكلفت حسن خليفة بقيادة الفريق الأول، وقد أوضحت خلال البيان أسباب ذلك القرار.

ما الأسباب التي دعت الاتحاد لإقالة كاريلي؟

بيان الاتحاد أوضح أن الإدارة برئاسة أنمار الحائلي وحرصًا على مصلحة النادي وجماهيره الوفية مهما كانت صعوبة القرارات وتبعاتها قررت إنهاء التعاقد مع المدرب كاريلي.

وأوضح البيان أن السبب الأهم لذلك القرار هو التغير الكبير في منهجية ورؤية المدرب كاريلي وتمسكه بها رغم أنها لا تتسم بالواقعية الفنية، وأشار البيان إلى أن الإدارة جلست كثيرًا مع المدرب البرازيلي وأبدت ملاحظاتها وناقشته في الجوانب الفنية لكنه تمسك برأيه وأكد تحمله تبعات ذلك.

إنهاء التعاقد مع المدرب كاريلي 📝 pic.twitter.com/DFUA8faiLW — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 23, 2021

وأكد النادي أنه اختار التريث في بداية الموسم ومنح المدرب فرصة جديدة، خاصة في ظل خوض الفريق للنهائي العربي، لكن إصرار كاريلي على موقفه والذي أعلنه مؤخرًا بعدم حاجته إلى مهاجم رغم علمه بتحركات الإدارة للتعاقد مع لاعب أجنبي في هذا المركز خلال الأيام القادمة، أدى لاتخاذ قرار إقالته.

وأتم البيان "على ضوء ما تقدم من اختلاف جوهري في قرارات المدرب التي تختلف بين الحين والآخر وعدم استقراره على استراتيجية معينة مما أثر على الفريق في المنافسة خلال المرحلة الماضية، فقد قرر مجلس الإدارة إنهاء العلاقة التعاقدية معه وتكليف المدرب الوطني حسن خليفة بقيادة الفريق الأول فنيًا".

ما هو سجل كاريلي مع الاتحاد منذ تولى قيادته؟

البرازيلي صاحب الـ47 عامًا تولى تدريب الاتحاد في فبراير 2020 بعد مسيرة جيدة جدًا في بلاده، وقد قاد الفريق في 44 مباراة من الدوري السعودي حقق الفوز في 20 وخسر 9 وتعادل في 15 مباراة.

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سجل الفريق تحت قيادته 67 هدفًا وتلقى 43، وجمع 75 نقطة، وقد أحدث ثورة في الفريق بنقله من مراكز الصراع على الهبوط في الموسمين السابقين إلى المركز الثالث لموسم 2020-2021.

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