تضارب حول فشل بن رحمة في الكشف الطبي مع وست هام

الصفقة تواجهها صعوبات كبيرة

تضارب كبير في الأنباء، حول فشل الجناح الجزائري سعيد بن رحمة، في اجتياز الكشف الطبي تمهيداً لانتقاله لصفوف وست هام هذا الأسبوع.

وست هام دخل في مفاوضات مع برينتفورد على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وسط إصرار من الهامرز على ضم اللاعب.

الصفقة كانت على وشك الانتهاء، بعدما اتفق وست هام على دفع 25 مليون جنيه استرليني مقابل التعاقد مع بن رحمة.

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ومن جانبه خضع الجزائري للفحص الطبي، تمهيداً لتوقيعه على عقود انتقاله لفريقه الجديد، وخوض تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت المفاجأة وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، في فشل صاحب الـ26 سنة في اجتياز الكشف الطبي مع وست هام.

وأوضحت أن المشكلة جاءت في بعض فحوصات الدم، والتي من المقرر إعادتها خلال ساعات، طمحاً في سلامة اللاعب هذه المرة.

وعلى جانب آخر كشف موقع "The Athletic" أن فشل بن رحمة في المرحلة الأولى من الاختبارات الطبية كان طبيعياً، خاصة وأن الأمر يحدث مع العديد من اللاعبين.

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بن رحمة على أعتاب الانتقال إلى البريميرليج

وأشار الموقع إلى أن بعض المصادر المقربة جداً من اللاعب، تؤمن بانتقاله لوست هام خلال الساعات القليلة القادمة رغم كل الصعوبات.

ومن جانبه قال ديفيد مويس مدرب وست هام عن الصفقة:"بن رحمة لم يفشل في الفحص الطبي، ربما هناك بعض الأشياء يجب القيام بها وبعدها يمكنه التوقيع".

يذكر أن بن رحمة شارك في 3 مباريات مع برينتفورد هذا الموسم، ونجح في هز الشباك مرتين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.