برشلونة يحدد موعد التصويت على حجب الثقة عن بارتوميو

هل نرى بارتوميو يغادر برشلونة؟

حدد نادي برشلونة الإسباني موعد فتح باب التصويت للأعضاء لتحديد موقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو وقبول سحب الثقة من عدمه.

جوردي فيري، المرشح لرئاسة برشلونة، دعا لانتخابات مبكرة وسحب الثقة من إدارة بارتوميو بعد خروج برشلونة المذل من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ.

ونجحت الحملة في جمع أكثر من 15% من توقيعات من يحق لهم التصويت في الانتخابات مما يفتح الباب للتصويت على إسقاط الإدارة.

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وأرسل نادي برشلونة اليوم، الخميس، بروتوكول تنظيم الاقتراع على سحب الثقة إلى الأمانة العامة الرياضية في الحكومة الكتالونية.

وتم تحديد يومي الأحد والإثنين، الأول والثاني من نوفمبر المقبل، لفتح باب التصويت حول سحب الثقة من إدارة بارتوميو.

وبحسب التقارير الصحفية، فإنّ إدارة برشلونة فضّلت اختيار يومين عطلة وبلا مباريات هامة للفريق لأجل فتح باب التصويت.

وكانت إدارة بارتوميو قد حاولت تأجيل الاقتراع وذلك بادعاء وجود تزوير وأساليب غير قانونية أثناء حصد التوقيعات، وتكفل الحرس المدني بالتحقيق في الأمر.

واستقرت اللجنة المسئولة عن التأكد من صحة التوقيعات على أن يكون السؤال في التصويت هو "هل تؤيد حملة سحب الثقة التي تزعمها جوردي فيري ضد إدارة ورئيس برشلونة"، على أن يكون الخيار الأول، نعم لسحب الثقة، والآخر لا لسحب الثقة.