تضارب اللوائح يثير الجدل من جديد في قضية كنو!

كنو شارك أمام الباطن لأول مرة منذ إيقافه في مايو الماضي، والانقسامات بدأت بعدها

مع عودة محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال السعودي، للمشاركة في المباريات المحلية، عاد الجدل يدور حوله من جديد، فيما يخص قضيته مع نادي النصر.

في يناير الماضي، وقع كنو عقد انتقاله للعالمي بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الزعيم، لكن بعدها بأيام، مدد عقده مع الأزرق، ليتورط في قضية التوقيع لناديين في توقيت واحد، ومن ثم يتقرر إيقافه لمدة أربعة أشهر من قبل غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم واعتمد مركز التحكيم السعودي قرار الإيقاف رافضًا استئناف الهلال.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

Shahid

وفي 16 من ديسمبر الجاري، شارك اللاعب في أول مباراة محلية رسمية له أمام الباطن، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، ليتحدث الكثيرون عن عدم قانونية مشاركته، لعدم انتهاء فترة الإيقاف. الفئة التي تؤيد انتهاء فترة الإيقاف، تعتمد على مبدأ اعتماد فترات التوقف ضمن فترة الإيقاف، أما الفئة المعارضة فتخالف هذا المبدأ.

لكن الإعلامي الرياضي محمد الدويش زاد من الجدل حول هذه النقطة، إذ أوضح أن لائحة لجنة الانضباط والأخلاق تستبعد فترات التوقف من مدة إيقاف أي لاعب، فيما أشار إلى أنه في المقابل فإن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين تخالف هذا، ولا تستبعد فترات التوقف خلال الموسم، بينما تستبعدها إذا كانت فترة توقف بين موسمين.

ولا تزال الانقسامات جارية حتى بين القانونيين، لكن ما تم تطبيقه من قبل الهلال هو احتساب فترة التوقف الدولي التي استمرت لشهرين في دوري روشن، ضمن العقوبة، ووفقًا للتقارير فإن النادي بالفعل تلقى خطابًا من اتحاد الكرة يفيد انتهاء فترة إيقاف كنو.

يذكر أن الباطن قدم احتجاجًا على مشاركة كنو أمامه إلا أن لجنة الانضباط والأخلاق رفضته، في ظل عدم استكمال إجراءات الاحتجاج. (طالع التفاصيل)