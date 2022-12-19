رسميًا .. رفض احتجاج الباطن ضد الهلال وكنو ومعاقبة فهد بن نافل

الزعيم كان قد دفع بكنو في مواجهة الباطن، لأول مرة منذ إيقافه من قبل غرفة فض المنازعات ومركز التحكيم

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا، اليوم الإثنين، رفض الاحتجاج المقدم من نادي الباطن ضد نادي الهلال، الخاص بمشاركة اللاعب محمد كنو.

الزعيم استضاف الباطن، في 16 من ديسمبر الجاري، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، في مباراة حسمها الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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Shahid

وشهدت المباراة مشاركة كنو؛ لاعب وسط الهلال، وهو ما احتج عليه الباطن، بداعي عدم انتهاء فترة إيقافه (4 أشهر)، الموقعة عليه من قبل مركز التحكيم السعودي، على خلفية توقيعه لنادي النصر ثم تمديد عقده مع الزعيم في يناير الماضي.

وأوضحت لجنة الانضباط أن رفض الاحتجاج يأتي لعدم استكمال الباطن الإجراءات الشكلية، بتقديم أسباب الاحتجاج ودفع الرسوم خلال 48 ساعة من نهاية المباراة، لكن قرار الرفض قابل للاستئناف.

فيما تقرر معاقبة فهد بن نافل؛ رئيس الهلال، بغرامة 20 ألف ريال في قرار غير قابل للاستئناف، لدخوله لمضمار الملعب قبل نهاية المباراة.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، فيما يأتي الباطن في المركز الأخير بنقطة وحيدة.