البدري: غياب صلاح مؤثر، وأداء منتخب مصر جيد مقارنة بظروفه ومشاكله

تصريحات المدير الفني للمنتخب المصري بعد التعادل مع جزر القمر

أبدى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر رضاه عن أداء الفريق أمام جزر القمر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 ، رغم نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

وعزز منتخب جزر القمر بهذا التعادل صدارته للمجموعة السابعة برصيد 4 نقاط فيما بقي المنتخب المصري وصيفًا له برصيد نقطتين، لكنه قد يتراجع للخلف بناءً على نتيجة المباراة التي ستقام لاحقًا بين كينيا وتوجو.

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وتُعد تلك هي المباراة الرسمية الثانية للبدري على رأس الجهاز الفني للمنتخب المصري، ولم ينجح في تحقيق أي انتصار حتى الآن، إذ كان قد اكتفى بالتعادل 1-1 مع كينيا في أولى جولات التصفيات.

المدرب الذي شغل منصب رئيس نادي بيراميدز سابقًا قال عقب اللقاء "أداء المنتخب المصري كان جيدًا مقارنة بظروفه ومشاكله المتعددة، ومنها غياب بعض اللاعبين وإصابة البعض الآخر وتوقف الدوري المصري الذي أثر سلبًا على اللاعبين، بجانب مشكلة لاعبي بيراميدز وابتعادهم عن المنتخب".

البدري تطرق لغياب محمد صلاح نجم ليفربول للإصابة، قائلًا "غياب صلاح مؤثر بالطبع على منتخب مصر".

قبل أن يتحدث بنبرة تفاؤل حول مصير الفراعنة في التصفيات، بقوله "رغم تلك البداية الضعيفة للتصفيات، لكن إن شاء الله منتخب مصر سيتأهل وسيكون أحد المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2021".

وأتم المدير الفني للأهلي سابقًا حديثه بتوجيه رسالة لمنتقديه، إذ قال "البعض يُهاجمني دون وعي وإدراك للمشاكل المحيطة بالمنتخب المصري، يتحدثون وكأن كل شيء تم توفيره للمنتخب وهذا خاطئ. أنا لم أتحدث في الأمر سابقًا حتى لا أعطي اللاعبين ذريعة لتقديم أداء السيئ".