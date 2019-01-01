رمضان صبحي: لا مجال للحديث عن مستقبلي.. ونستحق التأهل لأولمبياد طوكيو

مواجهة قوية بين مصر وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا

تحدث رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأوليمبي على مواجهة جنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا ، المقامة في مصر حاليًا، وأكد على قدرتهم على تحقيق الفوز

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نصف النهائي بعد تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات حيث فاز على مالي وغانا والكاميرون على التوالي في الـ3 مباريات.

وقال رمضان صبحي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "لم نحقق شيء بعد، لعبنا 3 مباريات بالفعل ولكن نستحق التأهل إلى الأولمبياد ونسعى لتحقيق الفوز على جنوب إفريقيا".

وتابع لاعب الأهلي: "وضع علينا ضغط واحد فقط، وهو المسؤولية ويجب التعامل معها بشكل إيجابي وليس شيء يعيقنا عن ما نسعى لتحقيقه والتأهل إلى الأولمبياد".

وأضاف رمضان صبحي: "نعم منتخب جنوب إفريقيا لم يتلق هدفًا في دور المجموعات ولكن يجب أن تتذكروا أننا سجلنا 6 أهداف في 3 مباريات ونحن أقوى هجوم في البطولة".

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وتابع اللاعب: "نتعلم منذ مباراة الكاميرون نقاط ضعف وقوة جنوب إفريقيا فهو منتخب قوي وذكي، ونعمل على التأهل إلى أولمبياد طوكيو نستحق ذلك بعد الأداء الذي قدمناه".

واختتم رمضان صبحي حديثه عن العروض المقدمة أو استمراره مع الأهلي قائلًا: "لا يمكن أن أتحدث في الوقت الحالي عن مستقبلي، التركيز الأن في البطولة فقط لا غير".

ويواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره جنوب إفريقيا، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا على ستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً.