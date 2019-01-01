استاد راشد في الإمارات يستضيف مباراة سوريا ضد المالديف

اختار الاتحاد السوري لكرة القدم استاد راشد في دبي لمواجهة المالديف في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اختار الاتحاد السوري لكرة القدم إقامة مباراة المنتخب الوطني ضد المالديف ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في الإمارات.

وسيُلعب اللقاء يوم العاشر من أكتوبر القادم على استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، كون المخاوف الأمنية تمنع إقامة المباريات الدولية في سوريا.

بافيتيمبي جوميس × بغداد بونجاح .. وجهًا لوجه رقميًا

وكانت سوريا قد افتتحت التصفيات بالفوز على الفلبين بخمسة أهداف مقابل هدفين، فيما حقق المنتخب المالديفي انتصارًا خارج ملعبه على غوام بهدف دون رد قبل أن يسقط أمام الصين بنتيجة 5-0.

وتمتلك منتخبات سوريا والصين والمالديف والفلبين 3 نقاط فيما لا تمتلك غوام أي نقاط، علمًا أن الصين وسوريا لعبا مباراة واحدة فقط مقابل مباراتين للمالديف والفلبين.

وتشهد الجولة الثالثة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 عددًا من المباريات القوية والمهمة، أبرزها مواجهة الأردن ضد الكويت والسعودية ضد سنغافورة وعُمان ضد أفغانستان والإمارات أمام إندونيسيا.