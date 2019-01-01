تصريح برانكو إيفانكوفيتش يُحيط الغموض بمصير باولو دياز

المدير الفني الجديد لنادي الأهلي يرغب في الإبقاء على المدافع الدولي التشيلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يبدو أن ضغط اللاعب التشيلي باولو دياز على إدارة النادي الأهلي والمدير الفني برانكو إيفانكوفيتش ستجعل رحيله قريبًا عن صفوف الراقي.

تقارير صحفية أرجنتينية أكد أن المدير الفني الجديد لنادي الأهلي يرغب في الإبقاء على المدافع الدولي التشيلي معه في الموسم المقبل.

وعبر برانكو عن أمنيته أن يبقى اللاعب في صفوف الراقي على الرغم من اهتمام ريفر بليت بالحصول على خدمات اللاعب.

🗞️ تقارير صحفية:



📗 الأهلي قريب من التعاقد مع اللاعب ألفيس ساريك لاعب الوسط الدولي البوسني



📗 اللاعب قادمًا من نادي سوون سامسونج الكوري ومن المنتظر الإعلان عنه ليصبح ثاني صفقات الراقي بعد الصربي دانييل ألكسيتش pic.twitter.com/IDYurFe0ot — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 10, 2019

المدير الفني قال في تصريحاته : "أحتاجه، لكن ريفر بليت نادٍ كبير بالتأكيد"، ويبدو أن المدرب بهذه التصريحات يفتح المجال لرحيل اللاعب".

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النادي الأرجنتيني كان قد أرسل عرضًا رسميًا إلى إدارة النادي الأهلي الأسبوع الماضي، ولكن إدارة الراقي لم ترد على عرض ريفير بليت.

يُذكر أن نادي الأهلي كان قد تعاقد مع اللاعب في صيف 2018، في عقد يمتد إلى ثلاثة سنوات مع الراقي.