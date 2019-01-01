طبيب عموري يؤكد : أصبح قادرًا على اللعب 90 دقيقة كل يوم

عموري حصل على الأخير الضوء الأخضر للعب مباراة كاملة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن تقرير الطبيب الإسباني المعالج للاعب الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري".

التقارير أشارت إلى أن عموري حصل على الأخير الضوء الأخضر للعب مباراة كاملة في الوقت الحالي.

عموري كان قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال مباراة الزعيم أمام الشباب.

وأكدت التقارير أن الطبيب الذي أجرى العملية لعموري في برشلونة قال له إنه جاهز بدنياً وصحياً للعب 90 دقيقة من اليوم.

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وأصبح اللاعب الإماراتي جاهزًا للخضوع لاختبارات بدنية قاسية في معسكر الفريق بالنمسا خلال اليومين القادمين للتأكد من جاهزيته التامة للعب مباريات مع الفريق الأزرق.

يُذكر أن الغموض يُحيط بمصير اللاعب الدولي الإماراتي مع نادي الهلال، حيث لم تُجدد الإدارة عقد اللاعب رسميًا حتى الآن.