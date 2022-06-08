تصالح؟ .. "الواسطة تنجح في إنهاء قضية النصر وتسجيلات حمد الله"

هل يقبل العالمي بالفعل بالتصالح مع حمد الله والاتحاد؟

قد نرى نهاية غير متوقعة قريبًا لقضية النصر السعودي ضد نادي الاتحاد ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، إذ أنه يبدو أن محاولات التصالح ستنجح.

ما هي قضية حمد الله؟

في أكتوبر 2021، فاجأ النصر جماهيره بإعلان فسخ عقد المهاجم المغربي من طرف واحد، دون الكشف عن الأسباب، إذ اكتفى بيان النادي بالإشارة إلى أنها أسباب قانونية وشرعية.

وبعدها بأشهر قليلة، أعلن الاتحاد التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر، ليبدأ مسيرته مع العميد في يناير 2022.

خلال تلك الأشهر، تبادل النادي العاصمي واللاعب القضايا أمام الجهات الدولية، بسبب الأمور المالية، فيما لم يكن النادي الجداوي طرفًا في القضية، حتى ظهرت التسجيلات..

النصر أعلن بشكل رسمي امتلاكه لتسجيلات تُثبت تفاوض حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للاتحاد، مع حمد الله، خلال فترة سريان عقده مع النصر، وتحريضه على الرحيل عن العالمي.

القضية لا تزال منظورة أمام لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ولم يُصدر بها أي قرار بعد.

هل يحدث تصالح؟

خلال الفترة الماضية، كافة التقرير تشير إلى أن الاتحاد حاول إقناع النصر بالتصالح بشكل ودي بكافة الطرق المتاحة، حتى عرض عليه بعض لاعبيه، إلا أن العالمي يرفض في النهاية.

لكن يبدو أن العالمي تراجع، بحسب الإعلامي الرياضي النصراوي سعود الصرامي، إذ أوضح أن هناك أحد الأشخاص توسط في القضية، وأذاب الجليد بين الأطراف الثلاثة.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "القضية الساخنة، كرة اللهب بدأت تتجه للتجمر ثم للرماد بعد نجاح الواسطة في إيجاد حل وسط يرضي كل ناد والهداف العربي الكبير".

#هات_إذنك

القضية"الساخنة"

كرة " اللهب " بدأت تتجه " للتجمر " ثم " للرماد "

بعد نجاح الواسطة في إيجاد "حل " وسط يرضي كل ناد و الهداف العربي الكبير ،،!!؟#الروح_الرياضيه_تكسب — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) June 8, 2022

يذكر أن صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت بالأمس أن النصر خاطب لجنة الاحتراف للمطالبة بسرعة البت في القضية، وإصدار القرارات، وهو ما يتنافى مع مزاعم الصرامي، لكن على المستوى الرسمي لم يطرأ أي جديد في القضية.

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