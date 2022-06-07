بعد المماطلة .. النصر يتحرك أمام التأخر في قضيتي حمد الله وكنو

القرارات النهائية في القضيتين لا تزال معلقة

استاءت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، من التأخر في إصدار القرارات النهائية في قضيتي اللاعبين محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال، والمغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، فبدأت بالتحرك.

ما هي قضية حمد الله؟

المهاجم المغربي رحل عن العالمي في نوفمبر 2021، بعدما فسخ النادي عقده من طرف واحد، لأسباب شرعية بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحسب ما جاء في بيان فسخ العقد.

التقارير وقتها أوضحت أن السبب هو تطاول اللاعب على أحد إداريي النادي بطريقة مشينة، لكن لم تخرج الأسباب الحقيقية من النادي بعد.

وبعدها بأشهر، أعلن النصر أنه يمتلك تسجيلات تدين حمد الله وحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للاتحاد، تُظهر أنه تفاوض مع اللاعب خلال فترة سريان عقده وحرضه على الرحيل عن النادي العاصمي.

قضية حمد الله لا تزال منظورة أمام الجهات المسؤولة، ورغم إنكار النادي الجداوي صحة التسجيلات إلا أنه تم عرضها على خبراء، للتأكد من مدى صحتها.

ما هي قضية كنو؟

أما كنو فهو من وقع للنصر في يناير الماضي، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم، ورفض تجديد العقد، للاختلاف في الأمور المادية.

وبعدما وقع للعالمي، قام بتجديد عقده مع الأزرق، ليتورط في قضية التوقيع لناديين في آن واحد.

غرفة فض المنازعات أصدرت قراراتها في هذه القضية، فقضت بإيقاف كنو أربعة أشهر، وحرمان الهلال من التعاقدات لفترتين، بجانب إلزامهما بدفع 27 مليون ريال سعودي للنصر.

لكن هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي وهي الجهة التي لم تُصدر قراراتها في الاستئناف بعد.

ماذا فعلت إدارة النصر؟

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن لجنة إدارة العالمي أرسلت خطابًا إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم تطلب به سرعة البت في قضية حمد الله.

وأوضحت الصحيفة أن النادي العاصمي أرسل خطابًا مماثلًا لمركز التحكيم في قضية كنو، مستغربًا من التأخير في إصدار القرارات رغم أنه بالفعل تم اختيار المحكمين الثلاثة.

واعترض الكثيرون من قبل على عدم حدوث أي جديد في قضية حمد الله رغم وجود تسجيلات تدين الاتحاد، لكن لم يطرأ أي رد فعل من المسؤولين بعد.

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