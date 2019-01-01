تشيلسي يمنح ريال مدريد موافقته على رحيل هازارد

ريال مدريد الإسباني في طريقه لإتمام صفقة إيدن هازارد بعد حصوله على موافقة من تشيلسي الإنجليزي للحصول على خدمات اللاعب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

وافق فريق تشيلسي الإنجليزي على رحيل لاعبه البلجيكي إيدن هازارد عن صفوفه لينضم لصفوف ريال مدريد بداية من الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره داخل تشيلسي، حيث أبدت إدارة النادي اللندني موافقة على رحيل هازاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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كما أنني عندما ألعب معه في البيت يقول لي أنت برشلونة وأنا ليفربول لأنني سأهزمك" 😂



ميسي 🗣️



(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/nBEJYg1rOP — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ يونيو ٢٠١٩

وذكرت المصادر أنه هناك اتفاق أولي بين الفريقين على حصول تشيلسي على مبلغ مالي يقدر بحوالي 88 مليون جنيه استرليني نظير رحيل اللاعب البلجيكي.

وسيرتفع ذلك المبلغ لحوالي 124 مليون جنيه استرليني في الفترة المقبلة حال تحققت شروط معينة أثناء تواجد هازارد بقميص النادي الملكي.

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وخرج هازارد في أكثر من مناسبة سابقة وأكد خلالها على رغبته في اللعب لصالح نادي ريال مدريد والانضمام لمواطنه تيبو كورتوا زميله السابق في تشيلسي.

جدير بالذكر أن الصفقة ستكون الثالثة لريال مدريد في الموسم الجديد بعد لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت وإيدير ميلياتو لاعب بورتو البرتغالي.