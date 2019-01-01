جيرو يعترف بانزعاجه من تعاقد تشيلسي مع هيجوايين

جيرو يتحدث عن رغبته في اللعب أساسيًا في تشيلسي بدلًا من هيجوايين

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو إنه بالفعل لم يتفهم قرار إدارة تشيلسي بالتعاقد مع النجم الدولي الأرجنتيني جونزالو هيجوايين.

وكان تشيلسي قد ضم هيجوايين من يوفنتوس على سبيل الإعارة خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسم ونصف.

وقبلها كان ألفارو موراتا يتبادل مع أوليفييه جيرو المركز الأساسي بالنسبة للمهاجم في تشيلسي تحت قيادة ماوريسيو ساري.

ومع رحيل موراتا، أراد جيرو أن يحصل على المركز الأساسي بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الفريق خلال الدور الأول.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ يونيو ٢٠١٩

ولكن مع الوصول إلى موسم الانتقالات الشتوية، قرر تشيلسي التعاقد مع جونزالو هيجوايين بناء على رغبة المدرب ماوريسيو ساري.

واعترف جيرو أنه لم يفهم هذا القرار نظرًا لتواجده في الفريق، ونظرًا لأنه شعر بأنه سيظل احتياطيًا مهما قدم من أداء مميز.

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يذكر أن أوليفييه جيرو قد كان عامل الحسم الأبرز في المباراة النهائية للدوري الأوروبي بين تشيلسي وآرسنال والتي فاز بها البلوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.