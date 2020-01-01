تشيلسي يُفكر في إعادة موهبته إلى ستامفورد بريدج في الصيف

أظهر أداءً مميزًا..

ادّعت تقارير صحفية إيطالية عزم تشيلسي أن يُعيد جيريمي بوجا، لاعب ساسوولو، من جديد إلى الستامفورد بريدج خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

بوجا انضم إلى ساسوولو في صيف 2018 بعدما فقد أمل المشاركة مع الفريق الأول للبلوز، ويعيش حالة من التألق اللافت للنظر هذا الموسم بإحرازه 6 أهداف وصناعته لثلاثة خلال 22 مباراة.

وبحسب ما جاء في التقارير، فإن تشيلسي يمتلك حق شراء بوجا من جديد نظير 12.7 مليون جنيه استرليني، ويسعى مسؤولو النادي اللندني لاستغلال البند وإعادة موهبتهم من جديد.

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جيوفاني كارنيفالي، المدير الرياضي لساسوولو، أكد على وجود مفاوضات بالفعل بين الإداراتين من أجل رحيل بوجا إلى لندن خلال يناير المنقضي.

كارنيفالي قال في تصريحاته "تشيلسي يمكنه استعادته في يونيو المقبل، لدينا علاقة ممتازة معهم، قابلناهم قبل يناير لمناقشة عدد من الأمور الأخرى في السوق أيضًا، بيننا وبينهم علاقة تعاونية.".

وكان صاحب الـ23 عامًا قد انضم إلى تشيلسي في 2009 من أكاديمية مارسيليا، ولكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة فقط مع الفريق الأول وبقيّ حبيسًا في فريق الرديف وفرق الشباب.

يذكر أن بوجا قد يكون بمثابة المعوض لويليان، الذي ينتهي تعاقده بنهاية هذا الموسم ورفض التجديد والاستمرار مع كتيبة فرانك لامبارد لما هو أبعد من ذلك.